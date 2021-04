Německo se horší a obává se dnů po Velikonocích

Německé sdružení pro intenzivní a urgentní medicínu dále potvrdilo, že polovina pacientů je připojena na umělou ventilaci. Lékaři varují, že pokud se situace nezmírní, systém bude přetížen do čtyř týdnů.

Podobně jako mnozí jiní také Jürgen Zimmermann z JIP kliniky v Mannheimu se obává, že po Velikonocích se situace ještě zhorší. „Z toho, co jsem viděl v okolí, kde docela nemálo lidí nedodržovalo to, co se po nich chtělo, nemám dobrý pocit,“ svěřil se televizi SAT 1.