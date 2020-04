Otevření trhů nám vlilo krev do žil, říkají farmáři

„Je to pro nás hodně problémové a nešťastné, protože to zboží, které se vypěstuje na poli, když se neprodá, tak nevydrží, zkazí se a musí se znehodnotit,“ řekla k vynucené pauze farmářka z firmy Šťastné saláty Radka Šťastná, kterou Novinky zastihly na jednom z trhů v Praze.

Delší pauza by mohla ohrozit i samotnou existenci farem. „Jsme na tom závislí, sadbu máme objednanou už od podzimu, kterou si musíme vzít, nasázíme zboží a věnujeme tomu svůj čas, práci, a když se to nesklidí, tak se to neprodá a nejsou za to peníze, kdežto ta sadba se zaplatit musí. Je to teď pro nás takové napnuté, protože nevíme, co bude,“ dodala farmářka.

Podobně to zhodnotila i Klára Doleželová z Dubu nad Moravou na Přerovsku, která v pondělí vyjela prodávat do tržnice v Olomouci sadbu. „Kdyby ten zákaz trval delší dobu, asi by to byl problém,“ řekla Právu.

„Hrozilo, že část přísady přijde vniveč. Byla by to škoda vynaložené námahy i peněz,“ doplnila ji další olomoucká trhovkyně.

Tržnice v Olomouci po nucené pauze opět ožila Video: Miroslav Hradil, Právo

Farmář Robin Machka, který prodává v Praze, přiznal, že pauza částečně ovlivnila i kvalitu zboží.

„Určitě tam nějaké ztráty byly. Co se týče skladových zásob jako brambory, cibule, zelí, tak nám to tam měsíc zůstalo, takže to bylo vypočítané tak, že se to doprodá a kvalita a kondice toho daného zboží šla trošku dolů,“ uvedl.

Povolení znovu vyrazit se zbožím na trh uvítal. „Vlilo nám to krev do žil,” poznamenal Machka.

Za otevření trhů lobbovala Asociace farmářských tržišť. Argumentovala mimo jiné tím, že ve venkovním prostředí je menší riziko nakažení než ve velkých uzavřených prodejnách.

„Až 40 procent malých farem může být ohroženo různou měrou. Nemáme konkrétní informace, ale jsme rádi, že došlo k uvolnění,“ poznamenal předseda asociace Jiří Sedláček s tím, že doufá, že pauza nebude mít pro podnikatele fatální následky.

Rozestupy, platby radši kartou

Na trzích je ovšem potřeba dodržovat poměrně striktní pravidla. Mezi ta základní patří nařízené rozestupy mezi zákazníky i prodejci, zákaz konzumace potravin na místě či přítomnost dezinfekce, která je k dispozici zákazníkům.

Pro naznačení rozestupů a větší přehled plánuje Asociace farmářských tržišť použít kužely, které se běžně užívají ve sportu. Farmáři pak mohou rozestupy naznačit barvou na chodník.

Podle Sedláčka by lidé měli k jednotlivým pultům prodejců přistupovat podobně jako k přepážce na poště nebo v bankách. „Každý prodejce bude muset mít k dispozici omyvatelný a dezinfikovatelný pult a dezinfekci pro všechny. Roušky jsou samozřejmě povinné,“ popsal.