Koronavirus bychom neměli bagatelizovat. Jasně ohrožuje provoz nemocnic, varuje neurochirurg

„Vidím, že nám to zasypává nemocnice, zcela jasně to ohrožuje jejich provoz, a pokud to půjde masivně a množstevně, tak řada pacientů čekajících už nyní půl roku na operace se na ně nedostane a nedopadne dobře,“ varuje lékař s tím, že přímo na Homolce nyní bojuje o život i jedna ze zdravotních sester v mladém věku a její stav je opravdu vážný.