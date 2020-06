Britský ministr Sharma je v karanténě, zřejmě se nakazil koronavirem

Ministr Sharma ve středu v Dolní sněmovně parlamentu představoval poslancům návrh zákona. Při projevu se přitom značně potil a několikrát si kapesníkem utíral tvář. Následně se podle svého mluvčího nechal otestovat na koronavirus a odebral se preventivně do domácí karantény.

Nové podezření na onemocnění covidem-19 mezi britskými politiky přiživilo podle agentury AFP kritiku, kterou si vláda vysloužila kvůli zrušení „hybridního“ parlamentu. Od konce dubna se zasedání ve Westminsterském paláci smělo účastnit jen 50 poslanců, zbytek se mohl do debaty zapojit jen prostřednictvím videokonference. Také hlasovat bylo možné na dálku.

V úterý vládní poslanci prosadili zrušení této formy jednání. Kvůli dodržení potřebných rozestupů se při hlasování tvořily dlouhé fronty. V úterý se formálně hlasovalo dvakrát a pokaždé to zabralo více než 35 minut.

Řada poslanců návrat k „prezenčnímu“ způsobu zasedání kritizovala. Podle nich tento krok ohrožuje na zdraví nejen je, ale i jejich rodiny. „To je hrozné. Vláda donutila poslance, aby přestali pracovat z domova, a vyzvala, abychom se vrátili do budovy, kde je dodržování odstupů nemožné,“ komentovala podezření, že se Sharma nakazil, labouristka Lisa Nandyová, která je stínovou ministryní zahraničí.

Sharma by nebyl zdaleka prvním členem britské vlády, který se nakazil koronavirem. Před časem onemocněl ministr zdravotnictví Matt Hancock, ale i Boris Johnson. Premiér strávil dokonce týden v nemocnici, z toho tři noci na jednotce intenzivní péče. Následně se zotavoval na venkovském sídle Chequers. Do Downing Street se vrátil 26. dubna, tedy zhruba měsíc poté, co nákazu oznámil.