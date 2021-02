Britové vyléčení z covidu chytají druhý dech díky opeře

Program ENO Breathe nejprve vyzkoušeli v Londýně, teď se rozšiřuje do celé Británie. V další etapě chtějí autoři nápadu pracovat přibližně s tisícovkou lidí, kteří se zotavují po nemoci.

Péči o 1000 dalších pacientů zaplatí díky sbírce finančních prostředků. Cvičení trvá šest týdnů, je zdarma a zúčastnit se ho může kdokoliv starší 18 let, ať už je zpěvák nebo nikoliv. Ukolébavky, dechová cvičení, rady ohledně postoje, vše má za cíl uvolnit se a získat kontrolu nad vlastním dýcháním.

„Pokud se cítíte zadýchaný, tak je to přesně to, co se děje, když máte strach. Není proto překvapivé, že lidé pociťují úzkost, když ztratí kontrolu nad dýcháním,“ dodává.