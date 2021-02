AstraZeneku použije Itálie pouze do věku 55 let

Italský lékový regulátor doporučil očkovat vakcínou proti covidu-19 od společnosti AstraZeneca pouze lidi ve věku od 18 do 55 let. Poukázal na to, že v klinických testech přípravku byly osoby starší 55 let velice řídce zastoupeny.