Jak investovat do nemovitostí i s malými částkami

Kdo si tedy pořídil investiční byt určený k pronájmu, může se těšit z výnosů z pronájmu . Ale ani drobní investoři, kteří by chtěli investovat je n malou částku, nemusí zoufat . I oni totiž mohou profitovat z výhod, které nemovitosti přináší a nemusí přitom řešit závazky a administrativu spojenou s jejich vlastnictvím. Příkladem takové investice jsou investice do úvěrů zajištěných nemovitostmi , které nabízí společnost RONDA INVEST.

Pakliže se rozhodnete investovat, myslete na to, že nevadí investovat malé částky, ale důležité je investovat pravidelně. I s malými částkami se po letech můžete dostat k zajímavé celkové částce „Představte si situaci, kdy budete investovat každý měsíc malou částku – například tři tisíce korun do investice s čistým výnosem 6 % p.a. Za 20 let se dostanete na částku bezmála 1,4 milionu korun. Příklad pro srovnání – když budete stejnou částku (3000 korun) spořit do šuplíku, po 20 letech se dostanete k 720 tisícům korun, tedy pouze na polovinu toho, co byste mohli získat s dobře investovanými penězi,“ vysvětluje Petr Golka.