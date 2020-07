Diabetici 2. typu si neměří hladinu glukózy pravidelně

Neměří se. A to z různých důvodů Častým problémem u diabetiků 2. typu je zapomnětlivost – podle průzkumu* k němu dochází nejvíce mezi lidmi ve věku 27-35 let. Změřit se zapomene 40 % z nich. Mezi dalšími důvody, kvůli kterým diabetici 2. typu neprovádějí pravidelné kontroly hladiny glukózy, pak respondenti zmiňují bolestivost při standardním měření.

Jde to i bez píchání do prstu

Ke klasickému způsobu kontroly hladiny glukózy přitom již existuje pohodlnější alternativa v podobě senzoru. S jeho využitím diabetikům odpadá nutnost měřit hodnoty pomocí vpichů do prstu za účelem odběru vzorku krve. Malý voděodolný senzor se nosí na horní části zadní strany paže a vydrží 14 dní. „Glukózové senzory přinášejí nové a do značné míry revoluční možnosti ve snaze zlepšit kompenzaci pacientů s diabetem. Senzory lze s úspěchem použít v situacích, ve kterých glukometry běžně selhávají, a to i v případech, kdy si pacient měří glykémii mnohokrát denně. Ani časté měření pomocí glukometrů totiž nedokáže dostatečně postihnout trend budoucího vývoje glykémie, navíc k řadě ‚poklesů‘ a ‚vzestupů‘ glykémie dochází bez povšimnutí mezi jednotlivými měřeními. Velice důležitou funkcí senzorů jsou tzv. trendové šipky, které se spolu s aktuální hodnotou glykémie zobrazují na displeji čtečky a umožňují odhadnout budoucí vývoj glykémie. Zavedení glukometrů do každodenní praxe v osmdesátých letech minulého století umožnilo postupně snížit výskyt akutních komplikací diabetu 1. i 2. typu. Předpokládá se, že zavedení glukózových senzorů umožní významně snížit výskyt obávaných chronických komplikací,“ uvádí diabetolog MUDr. Jan Šoupal, Ph.D., ze 3. interní kliniky VFN a 1. LF UK v Praze.