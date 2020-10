4 tipy, jak poznat výhodný spořicí účet, který zhodnocením výrazně převyšuje ostatní

1. Úroková míra a její podmínky Prvním a hlavním ukazatelem by měla být úroková míra. Banky vždy uvádějí nejvyšší možnou dosažitelnou úrokovou míru. Aby ji ale klient získal, zpravidla musí dodržet nějaké podmínky. Nejčastěji to bývá aktivní využívání běžného účtu, případně se úroková sazba mění podle toho, jaký je na účtu zůstatek.

2. Spoření do určité částky

Každá banka to má jinak. Například s účtem od Raiffeisenbank můžete výhodně spořit do částky 150 000 korun. To znamená, že vše, co je na spořicím účtu nad tuto částku, bude úročeno jinou sazbou. Je tedy třeba si uvědomit, s jakou částkou budete nakládat, a zda se vyplatí vybrat spořicí účet s nejvyšší úrokovou sazbou nebo třeba kombinaci více jednotlivých účtů.