www.patriaplus.cz

Objednejte si do 26. dubna Patrii Plus, internetový informační zdroj určený zejména finančním profesionálům, ekonomům, manažerům a investorům. Garantem servisu je Patria Finance, největší obchodník s cennými papíry na pražské burze (zdroj: BCPP, březen 2005), poskytovatelem její dceřiná společnost Patria Online provozující vedoucí investiční portál v zemi s 42 000 uživateli (zdroj: iAudit, březen 2005).

Základem spektra služeb Patria Plus jsou tři tématické moduly - Treasury Plus specializovaný na informace z měnových a peněžních trhů, Akcie Plus pro akciové investory a Ekonomika Plus pro manažery a ekonomy. Každý modul lze objednat zvlášť, cenově výhodný je ale celý balík služeb (tři za cenu dvou).

Patria Plus je koncipována jako cenově dostupný produkt s vysokou přidanou hodnotou, který díky včasným a správným informacím zefektivní Vaše investice a sníží Vaše náklady.

Stručný přehled služeb Patria Plus:

- Data v reálném čase

Streaming měnové kurzy, akcie, sazby, deriváty, termínové kontrakty, komodity ...

- Zpravodajství Plus

Denně cca 50 originálních aktuálních komentářů, denně přes 80 horkých zpráv ...

- Analýzy

38 typů analytických dokumentů, 330 souborů měsíčně ...

- Prognózy a valuace

Krátkodobé a dlouhodobé sofistikované předpovědi ...

- Databanky

41 ekonomických, cca 1000 akciových a 75 finančních databank = 8640 časových řad ...

- E-mailové zpravodajství

E-mailem 11 zpravodajských kategorií, fixingy, Final Word, monitoring tisku, souhrny ...

- Mobilní zpravodajství

Až 50 SMS denně, horké zprávy a události, alerty, online ceny, závěrečné ceny ...

- Treasury data a kalkulátory

Online kurzové a úrokové diferenciály, výnosové křivky, globální benchmarky ...

- Online konzultace

Nadstandardní servis pro klienty Patria Plus ...

Detailní informace a objednávky na www,patriaplus.cz nebo tel. 221 424 332 nebo info@patria.cz.

Základní cena roční licence 20 000 Kč + DPH (19 %).

14denní nezávazné zkušební období.

Podmínky získání prémie 10 000 Kč: (1) objednávka 1 licence na celý balík služeb Patria Plus do 26. dubna 2005, (2) podpis komisionářské smlouvy s Patria Direct, a.s. - prémiová částka bude uložena na Váš účet u tohoto licencovaného obchodníka s cennými papíry (3) uvedení identifikačního kódu NVNK001904 v rámci objednávky.