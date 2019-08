Sazka

Mohli by jet kamkoliv, kam ukážou prstem na mapě. Karibik, Maledivy, Amerika, Japonsko nebo Austrálie. Realita? Česko, Chorvatsko, Slovensko, Itálie nebo Bulharsko. Společnost Sazka v unikátním průzkumu zjišťovala, kam by Češi vyrazili na dovolenou, kdyby se na ně usmálo štěstí a díky výhře v loterii by jim na účet přistálo několik milionů. Jejich představy pak porovnala s realitou skutečných milionářů. Mimochodem zde se můžete podívat, jak velkou částku už si letos tito výherci ze Sazky odnesli.

I s miliony na účtu za svými sny nevyrazí

FOTO: Sazka

Téměř tři čtvrtiny dotázaných Čechů by v případě výhry okamžitě vyrazily na dovolenou, kterou původně neměli v plánu, případně by změnili cílovou destinaci. Drtivá většina Čechů tráví dovolenou v Evropě, pokud by ovšem měli dost peněz, vyrazili by na jiný kontinent. Mezi nejlákavější země patří už zmiňované Spojené státy, Karibik, Maledivy nebo třeba Seychely a Srí Lanka.

I s miliony na účtu za svými sny nevyrazí

Realita je ale trochu jiná. Zeptali jsme se opravdových milionářů, kterých letos už Sazka vytvořila přes stovku, jak se svou výhrou naloží a zda vyrazí i na snovou dovolenou. „Do Sazky každý týden dorazí několik výherců pro milionovou částku. Většina z nich se nám svěří, že peníze nijak zásadně neovlivní jejich letní dovolenou. Ta už je totiž předem daná. Jako každý rok vyrazí do klasických dovolenkových zemí, mezi které patří Chorvatsko, Itálie, Španělsko nebo Bulharsko,“ říká mluvčí společnosti Václav Friedmann.

Cíle nových českých milionářů tak kopírují cestovatelské trendy všech Čechů. Podle Václava Friedmanna získané peníze použijí výherci většinou jinak. „Mnozí z našich šťastných výherců ani o zahraniční dovolené nesní, často si dopřejí pouze pobyt v Česku a s výhrou naloží jinak. Nejčastěji si zařídí lepší bydlení, splatí úvěr nebo si koupí nové auto,“ doplňuje.