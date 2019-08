Mooveez.cz

Herci jsou nejlepší učitelé

Dostali jste se s cizím jazykem na velmi pokročilou úroveň, ale přestali jste ho aktivně využívat? Bojíte se, že nabyté znalosti ztratíte, ale nemáte čas ani energii na kurzy? Nebo je cizí jazyk vaším denním chlebem, učíte se průběžně tak nějak za pochodu, ale uvědomujete si, že je stále co zlepšovat? V obou případech je pro vás Mooveez to pravé! Sledování filmů v originálním znění je nejlepší trénink porozumění, který má oproti jazykovým kurzům hned několik výhod. Ve filmech se většinou odehrávají reálné situace z běžného života, proto si s nimi osvojíte nejčastější fráze. Namísto jednoho lektora vnímáte dikci několika různých herců, kteří se nepřizpůsobují vaší úrovni. A film si můžete pustit kdykoliv, třeba v klidu svého domova.

FOTO: Mooveez.cz

A nestačí si něco stáhnout?

Možná se zeptáte: Nestačí sledovat filmy s běžnými titulky, kterých je plný internet? Pokud chcete víc než sem tam pochytit nějaké slovíčko, pak odpověď zní nikoliv. Klasické filmové titulky totiž z mnoha objektivních důvodů vypouštějí slova, a mnohdy i celé repliky. Navíc se často nelze spolehnout ani na úroveň překladu. Filmy v aplikaci Mooveez jsou opatřené dvoujazyčným interaktivním scénářem. Znamená to, že vedle doslovného přepisu originálního scénáře se zobrazuje jeho profesionální český překlad. Tedy nikoliv běžné titulky, ale vysoce kvalitní a věrný překlad originálního znění zachycující všechny výrazy, které se ve filmu vyskytují.

Víme, jak funguje porozumění

Aplikace Mooveez představuje unikátní nástroj, který nemá na trhu obdobu. Jeho koncepce je totiž zaměřená na samotnou podstatu porozumění cizímu jazyku. Dvojjazyčný scénář lze sledovat spolu s příběhem a ke každé pasáži se velice jednoduše a opakovaně vrátit. Díky textové „nápovědě“ porozumíte replikám a souhra obrazu, zvuku a textu usnadní zafixování jednotlivých frází. Když si totiž připomenete konkrétní scénu z filmu, ve které padla určitá replika, snáze si vybavíte větu i s její specifickou intonací. Během dalšího sledování filmu bez textové opory pak zapojíte do procesu učení dlouhodobou paměť. A to mnohem účinněji, než když pracujete s běžnými platformami pro výuku jazyků zaměřenými pouze na učení slovíček a frází.

FOTO: Mooveez.cz

Mooveez má ještě něco navíc...

V aplikaci si můžete vytvořit ozvučené kartičky a pomocí nich si výrazy a věty dále procvičovat.

Ve scénáři si můžete jazykové verze libovolně zakrývat a odkrývat. Díky tomu dokonale pochopíte kontext a můžete účinněji trénovat porozumění mluveného slova.

Pomyslnou třešničkou na dortu jsou vysvětlivky slovních hříček, upozornění na frázová slovesa či idiomy, které si v kontextu příběhu jednodušeji zafixujete.



FOTO: Mooveez.cz

Trénujte každý den a doběhnete dál

Nemusíte být zapálení běžci, abyste věděli, že krátký, ale pravidelný trénink vám přinese víc než nárazové „lámání rekordů“. Podobně to funguje s jazykovým tréninkem. Pouhých pět až deset minut tréninku během sledování filmu v aplikaci Mooveez je mnohem efektivnější než shlédnutí dvouhodinového cizojazyčného filmu jednou za čas. A snad každému se podaří najít malou chvilku před spaním, cestou do práce nebo v polední pauze. Když si vybudujete pravidelný návyk, budete mít velký náskok před těmi, kteří usnuli na jazykových vavřínech. Stejně jako v běhu i v porozumění jazyku je totiž stále co zlepšovat. A navíc, trénink v aplikaci Mooveez je vlastně zábava, která energii nebere, ale dobíjí.

Tip: Dva týdny na zkoušku, nezávazně a zdarma

Chcete si to vyzkoušet? Nainstalujte si aplikaci Mooveez, zaregistrujte se a využívejte v průběhu dvou týdnů plnou verzi zdarma, aniž byste museli zadávat údaje k platební kartě. Stahovat můžete zde: https://go.onelink.me/VPQw/mooveezapp