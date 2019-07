Mooveez.cz

Pomoc, jsem mimo!

Neporozumění není faux-pas vyhrazené začátečníkům. Dokonce i ti, kteří cizí jazyk aktivně používají, se občas ztratí v rozhovoru. Jak se zachovat? Někdo přizná barvu, přeptá se a doufá, že napodruhé se chytne. Jiní zachovají kamennou tvář a předstírají, že jsou v obraze. V obou případech se dostaví pocit trapnosti a méněcennosti. Tolik času a peněz, a všechno k ničemu!

Kdo rozumí, ten mluví

Nebuďte na sebe přísní. Zatímco v bezpečí ztichlé učebny na vás promlouvá lektor, jehož přízvuk důvěrně znáte a který se přizpůsobuje vašemu tempu, na rušné ulici nebo v restauraci na vás nikdo nebude brát ohledy. A právě na tyto situace vás připraví unikátní nástroj Mooveez. Není to přísný učitel, který sype z rukávu pravidla a poučky. Je to parta kamarádů, kteří s vámi každý den trochu potrénují a pak vás vezmou na pivo. Obecně platí, že sledování cizojazyčných filmů v originále s titulky vás jazyk v celé jeho komplexitě nenaučí. Ovšem sledování cizojazyčných filmů v aplikaci Mooveez vás rozhodně posune v porozumění. A kdo rozumí, může mluvit.

FOTO: Mooveez.cz

Více než titulky

Jak to funguje? V aplikaci Mooveez jsou k dispozici filmy opatřené dvoujazyčným interaktivním scénářem, který lze sledovat spolu s příběhem. Nejsou to klasické titulky. Mimochodem, věděli jste, že ty se ve filmech z mnoha objektivních důvodů zkracují? V Mooveez jsou použity doslovné přepisy originálního znění, díky čemuž přesně víte, která slovíčka se ve filmu vyskytují. Vedle originálního textu vidíte jeho profesionální český překlad, který proces porozumění výrazně usnadňuje.

FOTO: Mooveez.cz

Každý den stačí chvilka

Ke každé pasáži se můžete velice snadno a opakovaně vrátit, vytvořit si ozvučené kartičky a pomocí nich si výrazy a slovíčka dále procvičovat. Ve scénáři si můžete jazykové verze libovolně zakrývat a odkrývat, a trénovat tak porozumění kontextu nebo mluvenému slovu. Navíc vám aplikace vysvětlí slovní hříčky nebo upozorní na frázová slovesa či idiomy. A celé to není vůbec časově náročné! Každý den stačí kousek filmu, klidně pouhých pět až deset minut.

Proč to funguje?

Tvůrci aplikace Mooveez vyšli z principu porozumění jazyku. Podívejte se, jak se učí děti. Poslechem získávají slovní zásobu, mluvit se pak učí tak, že se pokoušejí napodobovat intonaci mluvčího, nejlépe v situaci, ve které použil daný výraz. Podobně je to s Mooveez. Vnímáte dikci herců, jejichž hlasy vám navozují situace, ve kterých fráze zazněly. Interaktivní scénář vám pomůže s porozuměním a následné sledování filmu bez textové nápovědy zapojí do procesu dlouhodobou paměť, takže si jednotlivé fráze lépe zafixujete.

FOTO: Mooveez.cz

Praktické, pohodlné, a hlavně příjemné

Mooveez má oproti klasické výuce a různým „učícím“ aplikacím hned několik výhod. Namísto jednoho lektora k vám promlouvá několik různých herců, kteří se nepřizpůsobují vaší úrovni. Nerozumíte? Podívejte se do scénáře a pak konkrétní scénu “zkoukněte” ještě jednou. Navíc ve filmech se většinou odehrávají reálné situace z běžného života, takže si osvojíte nejčastější fráze. Mooveez si zapnete v klidu domova, když máte chvilku času. A co je úplně nejdůležitější? Není to nuda! Navíc, pokud si může vybrat z různých žánrů?

Tip: Pokud vás aplikace Mooveez zaujala, můžete si ji zdarma vyzkoušet. Stahovat můžete zde: https://go.onelink.me/VPQw/mooveez