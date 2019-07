MSK

„Náš kraj má unikátní technické dědictví, které jinde v Česku v takovém rozsahu i kvalitě nenajdeme. Je to konkurenční výhoda, na které chceme stavět a posilovat ji, proto považuji Technotrasu za náš klíčový produkt cestovního ruchu,“ uvedl náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje pro regionální rozvoj a cestovní ruch Jan Krkoška.

Projekt Technotrasy s původně dvanácti technickými památkami vznikl v roce 2012, před dvěma lety přešel pod krajskou destinační společnost Moravian-Silesian Tourism, která na aktivity navázala a dále je rozpracovala do současné podoby. „Stále platí, že Technotrasa je především o autentických zážitcích na unikátních místech. Hlavní roli tak hraje návštěvník, který je vtažen do děje a zažívá reálné situace všemi smysly. Zaposlouchá se do příběhů významných průmyslnických rodin a jejich firem, které kraj proslavily za hranicemi, v rámci prohlídek jej provází lidé nejpovolanější, například mlynář, vojenský technik či bývalý horník, anebo zjistí, jak chutná svačinka horníků či káva v lomu,“ vysvětlil ředitel Moravian-Silesian Tourism David Karčmář a dodal: „Nově se zapojují další partneři, a to ze všech koutů regionu. Momentálně v Technotrase figuruje přes 30 subjektů.“

Kromě tradičních turistických tahounů, jakými jsou například ostravský Důl Michal a Dolní Vítkovice s Landek Parkem, se k Technotrase připojily i méně okoukané lokality. „Mám velkou radost, že turisté budou moci navštívit méně známá, ale o to zajímavější místa. Například vodní mlýn Wesselsky a mlýn v Bartošovicích ukážou mlynářské řemeslo v praxi, v Krnovské synagoze se návštěvníci zaposlouchají do příběhů krnovských průmyslníků a pěchotní srub Na Trati v Bohumíně přivítá nadšence válečné historie,“ vyjmenoval náměstek hejtmana Jan Krkoška s tím, že některá místa uvidí výletníci úplně poprvé. „To je případ vápencového lomu Kotouč ve Štramberku, který si návštěvníci budou moci prohlédnout za plného pracovního provozu. Zajímavé budou určitě i nové interaktivní expozice v rýmařovské textilce Hedva Český Brokát,“ doplnil náměstek hejtmana Jan Krkoška.

Součástí Technotrasy je i kopřivnické muzeum Tatra

FOTO: MSK

Vybraná místa Technotrasy budou i letos hostit tradiční letní akci Fajne léto. Celkem 7krát si lidé užijí atraktivní program s ukázkami tradičních řemesel, soutěžemi pro děti, hudbou a regionálním jídlem. „Všechny zveme 13. července na první Fajne léto na Osoblažské úzkokolejce. Historickým parním vláčkem se projedete z Osoblahy do Slezských Rudoltic a užijete si příjemnou a pohodovou sobotu. Určitě doporučuji zapojit se do motivačního programu. Za razítka získaná na jednotlivých místech Technotrasy mohou lidé získat zajímavé suvenýry, například trička, plechové hrníčky nebo tašky,“ řekl náměstek hejtmana kraje Jan Krkoška a doplnil, že se Fajne léto bude konat i v Kosárně v Karlovicích, ve Vagonářském muzeu ve Studénce, v ostravském Železničním muzeu moravskoslezském, v areálu bývalého Dolu Michal v Ostravě, ale také v letošní novince Technotrasy ve vodním mlýně Wesselsky v Loučkách u Oder. Fajne léto se letos uzavře 28. září na svatého Václava v Dolních Vítkovicích v Ostravě.

„Technotrasa má provést technickými památkami Moravskoslezského kraje. Jejím dalším úkolem je propojovat a napomáhat vzájemné spolupráci provozovatelů technických atraktivit, ale také ubytovacích a restauračních zařízení. Cestovní ruch v regionu je tak koncepčnější a cílenější. Náš kraj je pro turisty stále lákavější. Dokazuje to významný růst návštěvnosti, který se v minulém roce přiblížil k milionu ubytovaných hostů,“ doplnil ředitel Moravian-Silesian Tourism David Karčmář.

Kompletní nabídku Technotrasy lze najít na nově spuštěných webových stránkách technotrasa.cz. Zde je také možné rezervovat si termíny na komentované prohlídky. Kromě webu jsou k dispozici také trhací mapy s programem Technotrasy a zaznačením jednotlivých technických památek v kraji.