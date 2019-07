Mostviertel Tourismus

Rodiny s dětmi, požitkáři, objevitelé nebo poutníci – v Mostviertelu plném kontrastů si najde každý vhodnou cestu. Velmi oblíbené u rodin s dětmi a cyklistů pohodářů Ybbstalská cyklostezka.

Ideál pro ty, co hledají relaxaci: Ybbstalská cyklostezka

Jaké by to bylo: ujíždět na kole kolem vody, vdechovat svěží vzduch a kochat se pohledem na smaragdově zelenou řeku Ybbs. A když bude čas na ochlazení, jednoduše vyzout boty a skočit do osvěžujícího mokra – a po oddechové přestávce a posilnění pokračovat zase dále.

Ybbstalská cyklostezka (Ybbstalradweg) propojuje městečka Ybbs an der Donau a Lunz am See (107 km). Srdce cyklostezky tvoří úsek v délce 55 km mezi Waidhofenem an der Ybbs a Lunzem am See, který vede vyznavače pohodové cyklistiky původní říční krajinou daleko od aut, horka, špíny a hluku a spojuje mírné a divoké stránky Mostviertelu. Stálý průvodce: řeka Ybbs s průzračnou vodou, jemným šuměním a spoustou míst lákajících k vykoupání.

Přírodní ráj v Ybbstalských Alpách

Cyklostezka je celistvé umělecké dílo vytvořené z elegantního vedení trasy a zajímavé krajiny. Divoce romantická soutěska, pitoreskní obloukové mosty, tunel a historické kovárny jsou jen některé z atrakcí, které přivedou cyklisty na jejich cestě k úžasu.

Úsek mezi městečky Waidhofen an der Ybbs a Lunz am See navíc sbírá body díky téměř nulovému stoupání a jen minimálnímu provozu a díky velkorysé šířce stezky – pohodovému a bezpečnému výletu na kolech s dětmi tímto už nestojí nic v cestě!

Tip: skutečným tajným tipem podél cesty je idylická pláž v Hollensteinu an der Ybbs. A co je krásnějšího, než se na konci cyklotúry zchladit v jediném horském jezeře Dolního Rakouska, a to v Lunzer See?

www.dolni-rakousko.info/ybbstalska-cyklostezka

Cyklomapy zdarma a další informace obdržíte u:

Mostviertel Tourismus

E info@mostviertel.at

I www.mostviertel.at/rad, www.dolni-rakousko.info/cyklistika