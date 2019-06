Cardio pro Vaši pleť? Jedině s FOREO LUNA 3

Inovativní švédská značka FOREO právě uvedla na český trh nový čistící produkt s názvem LUNA 3. Co je na něm tak zajímavého? Nejenže odstraňuje z pokožky 99,5 % nečistot, mazu a odumřelých kožních buněk, a to během pouhé minuty, navíc také nově představuje 4 masážní techniky, které si vyberete ve své mobilní aplikaci FOREO For You. Báječné, že?

Masáž pleti na míru s FOREO LUNA 3

Opačná strana kartáčku, jež nemá silikonové štětinky určené pro čištění, je pokryta příčnými zaoblenými liniemi. Ty jsou ideální pro inovativní masážní techniky. Klasický beauty rituál se poté změní na zážitek plný relaxace jako ze salonu krásy. Jak na to? Aplikace Foreo For You za Vás vše zvládne sama - nemusíte myslet na počet opakování, intenzitu masáže ani na gesta...

Vybrat si můžete masáž očního okolí, oblasti rtů, zpevňující a tvarující masáž a navíc i často opomíjenou péči o krk. Ideálním začátkem je masáž očního okolí a stimulace vnitřního koutku oka, horní části oblouku obočí a nakonec středu dolní části víčka. Nebojte se, chytrá aplikace Vás přesně navede! Oči budou projasněné a zářit novou energií.

Masáž obličeje pro prozářený a mladistvý vzhled pleti

FOTO: Foreo

Zážitkem je také zmiňovaná masáž krku, kterému se většinou nevěnuje dostatek pozornosti. Oblast krku navíc trpí nedostatkem podkožní tkáně, pokožka tedy stárne rychleji a rychle se objevují první vrásky. Proto bychom neměly nanášet péči o pleť pouze k čelisti. Před samotnou aplikací krému by bylo ideální sáhnout nejprve po séru, FOREO LUNA 3 Vám pomůže lépe vstřebat aktivní ingredience. Vyzkoušet můžete i lymfatickou masáž. Postup je jednoduchý - masírujeme od dolní části krku směrem k čelisti a krouživými pohyby směrem ven pro usnadnění fungování mízních uzlin. Příčné pohyby mají navíc vyhlazující a zpevňující účinek na Vaši pleť.

Vysoká kvalita pro ideální vzhled pleti

Švédská značka Foreo dokázala vyřešit i mnoho praktických záležitostí. Jedno nabití LUNA 3 pomocí USB kabelu vydrží až 650 použití! Produkt je 100% voděodolný, lze ho tedy klidně používat i ve sprše. Světélko indikátoru upozorní, kdy je přístroj v Bluetooth nastavení nebo kdy je potřeba ho nabít.

Celková péče FOREO LUNA 3 zabere jen pár minut. Pravidelné masáže se proměňují doslova ve fitness pro Vaši pleť, která si déle uchovává svou pevnost a pružnost a lépe odolává známkám stárnutí. Pokud jste prožila náročný den nebo se jen chcete cítit lépe ihned po probuzení, Vaše pleť bude působit odpočatě a přirozeně krásně.

