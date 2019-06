Pohodlí především

Spaní ve stanu nemusí být vždy příjemné. Pokud však máte kvalitní stan, není se čeho obávat. Při výběru je důležité myslet na dostatek místa pro požadovaný počet osob, ale třeba i na úložný prostor. Průzkumy ukazují, že v přírodě strávíme více jak 2 noci za rok a na to už je dobré se lépe vybavit. V neposlední řadě nezapomeňte na to, že stan by měl být z kvalitního materiálu, aby vám při dešti nekapalo celou noc na hlavu. Doporučit vám můžeme Stan TRENT od značky CATTARA, který je dvouplášťový. Pohodlně se do něj vejdou 3 osoby. Je opatřen moskytiérou, větracím okénkem a dostatkem úložného prostoru.

Stan TRENT dvouplášťový pro 3 osoby 210+110x210cm PU3000mm

Kvalitní spánek

Při odpočinku a regeneraci těla je důležitý kvalitní spánek. Nechcete se přeci probudit celí polámaní. Proto se soustřeďte na správný výběr karimatky a spacáků. Karimatky jsou neodmyslitelnou součástí pro stanování. Zajištují izolaci, aby vám od země nebyla zima a také pohodlí. Jestli máte rádi komfort i při spaní ve stanu, tak si určitě nezapomeňte pořídit samonafukovací karimatku, která vám zaručí větší pohodlí. Jejich ceny začínají už od 450,- Kč.

Karimatka samonafukovací 195x60x5cm modro-šedá

Osvětlení do stanu či na výlety

V lese je větší tma, než na co jste zvyklí z města. Ať nejste překvapeni, že nevidíte ani na krok. Ve vaší výbavě by pro tyto případy neměla chybět baterka nebo nejlépe čelovka. My doporučujeme čelovku, protože máte volné ruce při možném pádu na zem a můžete tak předejít vážnějšímu zranění.

Čelovka LED 570lm ZOOM

Nezapomeňte na drobnosti

Ať už vyrazíte na jakoukoliv dovolenou, je dobré mýt s sebou kompletní lékárničku. Repelenty se též nikdy neztratí. A nezapomeňte i na nůž. Vybrat si můžete nůž s jedním břitem nebo multifukční nůž. Nůž vám může pomoci při nečekaných událostech, které v přírodě obvykle nastanou.

Nůž kapesní MULTI 10cm

Minimum elektroniky

Opravdu s sebou na dovolenou potřebujete telefon, tablet a počítač? Nejen, že si díky této elektronice dostatečně neodpočinete, ale při dovolené trávené ve stanu může být i velký problém s nabíjením elektroniky. Doporučujeme mít u sebe jen mobil, kterým si případně přivoláte potřebnou pomoc. Ale vypněte u něj data. Věřte nám, že se vrátíte s čistější hlavou a utříbenými myšlenkami.

Poznejte CATTARu

Česká značka CATTARA je na trhu od roku 2016. CATTARA nabízí produkty, které se výborně hodí pro kempování, rybaření, ale hlavně pro příjemně strávené chvilky v přírodě. V jejich sortimentu nejdete stany, karimatky, spacáky, kempingové vybavení, ale také grily a příslušenství. Produkty značky CATTARA koupíte u prověřených výrobců. Vybavte se na léto CATTARou.