Francouzská prémiová značka DS rozšířila počátkem června nabídku modelů na českém trhu – k dosavadnímu atraktivnímu kompaktnímu SUV DS 7 CROSSBACK přibyl nepřehlédnutelný městský crossover DS 3 CROSSBACK. Ten vyniká nejen svým nezaměnitelným avantgardním designem, který na české silnice přináší rafinovaný francouzský styl, ale také použitými prvotřídními materiály, jejich zpracováním a v neposlední řadě také technologiemi, které jsou i v rámci prémiového segmentu v této třídě často jedinečné. Inspiraci Paříží dokazují třeba barvy karoserie a tzv. inspirace, které obohacují interiér speciálními dekorativními prvky. K zajímavým designérským detailům patří zcela zapuštěné kliky dveří, které se vysouvají až v momentě, kdy se majitel vozu s klíčky přiblíží na vzdálenost 1,5 metru. DS 3 CROSSBACK se tak zároveň i sám odemkne a při odchodu ve stejné vzdálenosti zase zamkne.

Koncept DS Store vychází z francouzských luxusních módních butiků.

Nový DS 3 CROSSBACK je nabízen s benzinovým motorem 1.2 PureTech ve výkonových verzích 73 kW, 96 kW a 114 kW a turbodieselem 1.5 BlueHDi (73 kW a 96 kW). Na konci letošního roku na český trh navíc vstoupí také čistě elektrická verze DS 3 CROSSBACK E-TENSE.

Stejně jako vozy DS, je dopracovaný do nejmenších detailů.

A pokud je špičkovými technologiemi vybaven každý model značky DS, je logické, že i prodejní místo musí přinášet mimořádný zážitek. Slavnostní představení DS 3 CROSSBACK se uskutečnilo v nově otevřeném DS STORE PRAHA, který na Černém Mostě postavila společnost Domanský Praha, jež je jediným autorizovaným prodejcem značky DS u nás. Přítomni byli také oba čeští ambasadoři značky DS – oblíbená moderátorka Lucie Borhyová a houslový virtuos Jaroslav Svěcený.

Koncept DS Store vychází z francouzských luxusních módních butiků, což se odráží i v použití prémiových materiálů od dlažby, přes výběr barev, až třeba po světla, hudební podkres nebo dokonce i speciální DS parfém. Zákazníky zde zkrátka čeká mimořádný zážitek, a to i díky tomu, že je DS STORE PRAHA vybaven technologií DS Virtual Vision. Ta umožňuje nakonfigurovat si vozidlo zcela dle vlastních představ s naprosto realistickou vizualizací pomocí 3D brýlí a virtuální reality – zákazník se přenese do centra okouzlující Paříže, kde si může v reálném prostředí prohlédnout svůj vůz nejen zvenku, ale i v interiéru.

Vyzkoušejte virtuální realitu s technologií DS Virtual Vision.

Součástí špičkové péče o zákazníka je kromě jiného i záruka na 5 let nebo 100 000 km, která po tuto dobu zahrnuje zdarma i bezplatný servis FreeDrive, a to dokonce včetně opotřebovaných dílů. Svět značky DS objevíte na www.dsautomobiles.cz , nebo ještě lépe – vypravte se přímo do DS STORE PRAHA.

Poznejte SUV DS 7 CROSSBACK nebo zbrusu nový DS 3 CROSSBACK