Sazka

Kromě vysokého jackpotu nyní oblíbená loterie Sportka přináší další důvod, proč byste si určitě neměli zapomenout vsadit. Jde o sérií mimořádných losování s názvem Letní láska, která pokračuje právě tento pátek. A o co se hraje? Jeden ze sázejících získá nádherný červený kabriolet Audi A3. Přečtěte si také: Tiket Sportky střežil jako oko v hlavě. Po slosování byl Čech bohatší o skoro 24 milionů

Stačí vsadit plný tiket Sportky

Abyste byli do slosování o automobil zařazeni, stačí si vsadit plný tiket Sportky včetně Šance. Sázku můžete podat jak ve svém oblíbeném obchodě, tak třeba i na internetu nebo v mobilní aplikaci.



Dobrá zpráva také je, že nic víc dělat nemusíte - ve hře jste totiž automaticky díky sériovým číslům, které jsou na tiketech. Jde buď o čtrnáctimístný kód v případě sázky na prodejně, anebo o sedmimístné číslo, když si vsadíte přes internet. Více informací o hře Letní láska naleznete zde.



V případě, že vyhrajete, si pak vše potřebné domluvíte v Top centru Car Hodonín. A pokud píšeme všechno, myslíme to tak: ať už jde o kožené sedačky, tónování skel nebo nadupaný sound systém, u tohoto dealera vám splní jakékoliv přání. Jediným limitem je celková částka, do které se musíte vejít, ta je ale štědrých 1 000 000 korun.

Díky Letní lásce získají Audi A3 Kabrio hned tři sázející

Zahrát byste si v páteční mimořádce měli ale i v případě, že po krasavci, který z každé letní vyjížďky vykouzlí jedinečný zážitek, netoužíte. V takovém případě vám společnost Sazka vyplatí částku v hotovosti.



Od získání desítek milionů ve Sportce a Audi A3 Kabrio za 1 000 000 korun vás dělí pouhých šest čísel. Stačí si na páteční losování vsadit plný tiket včetně Šance. Nechce se vám do trafiky? Sázenku získáte z pohodlí domova online na tomto odkazu.