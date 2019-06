Jedinou možností, jak se nenechat napálit, je prověřit si najeté kilometry. Kdo se spoléhá na to, že auto přes známého bude v pořádku, nebo že se stočení tachometru pozná podle opotřebovaných pedálů či z palubního počítače vozu, by mohl lehce podlehnout mylné iluzi. Auta se často stáčejí tak, aby stočení nebylo možné fyzickou prohlídkou vozu zjistit. Vyměnit pedály či volant je v poměru k výdělku levná záležitost, stejně tak upravit historii najetých kilometrů v počítači vozu. Jedinou spolehlivou možností, jak se o případném stočení dozvědět, je prověřit si najeté kilometry a historii vozu v tzv. Autotraceru, největší databázi dat o ojetých vozech ve střední Evropě, která je nepřetržitě dostupná online na www.zkontrolujsiauto.cz.

Při prodeji či nákupu auta se každý kilometr počítá

Odhalte i havárie a omlazení vozu. Ušetříte desítky tisíc korun

Pokud totiž chcete manipulaci s najetými kilometry odhalit, je potřeba mít k vozu dostatek dat. V největší databázi Autotracer jich je více než jedna miliarda, z toho více než 150 milionů ke stavům tachometrů. Data navíc sahají až do 90. let. Kromě najetých kilometrů si můžete v Autotraceru ověřit, zda vozidlo nebylo havarované. V průměru 25 % pětiletých aut má škodní událost, což znamená, že byly více či méně poškozené. Může jít o banální výměnu čelního skla, ale také o velkou havárii. V případě desetiletých aut je škodní událost v průměru u 60 % z nich. Přesto se 99 % ojetých aut prodává jako nehavarované. Je tedy dobré si zjistit, jak na tom vozidlo, které si chcete koupit, doopravdy je.

Není vaše auto v databázi stočených aut?

V Autotraceru se také dozvíte, jaký je skutečný rok výroby vozidla, protože až 20 % aut je tzv. omlazováno, tedy prodáváno jako novější. I jeden rok omlazení může znamenat navýšení ceny o 30 tisíc korun. V databázi také zjistíte, zda vozidlo není evidované jako odcizené či zda není zatížené leasingem nebo spotřebitelským úvěrem. Kromě řady dalších informací včetně servisní historie můžete například vidět jeho předchozí inzerci a fotografie, za kolik se dříve prodávalo a jaká je jeho aktuální tržní cena, abyste si mohli zkontrolovat, zda není předražené. Můžete si také ověřit, zda vozidlo nebylo nelegálně předělané z více vozidel.

Pokud nechcete přeplatit auto o desetitisíce, prověřte si historii vozu

Získejte prověření vozu se slevou

Data do systému poskytují značkové i neznačkové servisy, pojišťovny, policie, leasingové společnosti, pneuservisy a řada dalších důvěryhodných subjektů. Pro jistotu, že si nekoupíte předražené, havarované či stočené auto, nemůžete udělat více než si ho důkladně prověřit v Autotraceru. Tento systém je prakticky lepší obdobou slovenského Odo-Passu či belgického Car-Passu, neboť obsahuje více dat a sahá hlouběji do historie. Na rozdíl od nich je navíc plně dostupný online. Informace můžete mít během několika málo minut i z pohodlí domova. Pro prověření vozu můžete nyní využít slevový kód NOVINKY (zadejte slovo NOVINKY v platební bráně do políčka Zadejte číslo slevového kuponu), díky němuž získáte prověření vozu se slevou 100 Kč. Slevová akce je platná do konce letošního srpna.

Stočení nemusí odhalit ani historie palubního počítače

Systém Autotracer provozuje společnost Cebia, která pomáhá motoristům bojovat proti nekalým praktikám na trhu s ojetými vozy již od roku 1991.

Více o prověření najetých km a historie vozidel v systému Autotracer se dozvíte zde.

Máte dotazy? Pište na e-mail autotracer@cebia.cz.

Není vaše auto v databázi stočených aut? Podívejte se online.