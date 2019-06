Klasa

V současné době má osm vašich výrobků značku Klasa. V čem vidíte její přínos?

Od začátku máme Klasou oceněné cukrářské polevy, postupně se k nim přidávaly i ostatní výrobky. Dnes mají značku také dva druhy pralinek DIANA a mořské plody LAGUNA. Značku máme u našich výrobků velmi dobře zmapovanou. Účastníme se akcí typu veletrh Země živitelka, máme vlastní ochutnávkové týmy, s jejichž pomocí sbíráme informace přímo v terénu u zákazníků, a sami si děláme vlastní průzkumy z hlediska vnímání značek. KLASA je momentálně pro spotřebitele nejvěrohodnější značkou, zákazníci ji skutečně nejvíce znají.

Jsou cukrářské polevy stále tak populární?

Zůstávají ve velké oblibě, ale nastupuje nová generace. Trh polev stagnuje, až lehce klesá, protože si Češi nechávají péct na zakázku a cukrářské polevy se nahrazují kvalitní jakostní čokoládou. V segmentu polev jsme stále lídři na trhu, a to obzvlášť v tmavé polevě 100 g, kde máme distribuci mezi 85 až 90 procenty na českém trhu.

Jaká je chuťová nátura českého spotřebitele?

Český zákazník nejčastěji nakupuje čokoládové tyčinky a následně tabulkové čokolády. Má nejraději mléčné varianty. U tabulkových čokolád je pořadí oblíbenosti: Mléčná čokoláda, mléčná čokoláda s drceným lískovým oříškem a mléčná čokoláda s celým oříškem. V posledních letech prudce stoupá zájem o více procentní čokolády.

Které vaše výrobky putují do zahraničí?

Mimo Evropu vyvážíme například do Číny, Japonska či Kanady. Jsem hrdý na to, že mohu pracovat ve firmě, která nezná pojem dvojí kvalita. Nikdy nerozlišujeme, zda vyrábíme pro tuzemsko nebo na export. Co se týká produktů pro zahraničí, nedá se zobecnit, které výrobky jsou nejvíc žádané. Momentálně jsou velmi populární naše sezónní výrobky s obaly od Josefa Lady. Velký úspěch u nás i v zahraničí mají adventní čokoládové kalendáře s krásnými obrázky české zimy.

Uvažujete, že byste o Klasu zažádali pro další produkt?

Rádi bychom oceněný sortiment rozšířili o nový dezert SAFARI pro děti. Už před třemi lety jsme křtili čokoládu SAFARI v ZOO Dvůr Králové. Právě tato čokoláda je mezi dětmi nejvíce oblíbena. Dezert SAFARI čokoládu následoval. Naplánovali jsme jeho křest přesně na Mezinárodní den dětí opět v areálu safari.

Značka KLASA: V současnosti ji má 952 výrobků. Dříve hrála u potravin hlavní roli cena. Dnes se spotřebitel hodně zaměřuje na kvalitu a čerstvost. Velký vliv na této změně má šíření osvěty. Značku uděluje ministr zemědělství, Státní zemědělský intervenční fond ji administruje. Více na www.eklasa.cz.