Kdo dneska není online, jakoby nebyl. A právě zvídaví žáci a studenti jsou stále “přilepení” ke svým chytrým telefonům, protože zde vyhledávají a doslova hltají rychle dostupné informace. Proto si ve školství razí svou cestu digitální nástěnky ÁMOS vision.

Projekt ÁMOS vision se zaměřuje na předávání informací ve školách novou, inovativní formou. Co si pod tím můžeme představit? Klasické školní nástěnky nahrazují dotykové panely, kde je veškerý obsah k dispozici digitálně na pár kliknutí pro všechny – pro žáky, učitele, rodiče a další návštěvníky škol.

Digitální nástěnky ÁMOS vision děti informují i baví

Moderní informátor ÁMOS je 130 cm vysoké multimediální zařízení, které poskytuje žákům, ale i učitelům plno užitečných informací. Toto médium je vlastně novodobým hlasem školy, protože zde každý jednoduše a rychle najde přesně to, co potřebuje. Ať už se jedná o rozvrh hodin, suplování, jídelníček nebo fotografie ze školních akcí. To ale není všechno. ÁMOS umí vyhledat dopravní spojení, zobrazí předpověď počasí nebo starším studentům pomůže najít praxi či stáž. Je to zkrátka moderní komunikační nástroj pro žáky a zaměstnance školy. „ÁMOSe využíváme poměrně krátce, ale žáci se jej již naučili využívat. Snadná a intuitivní ovladatelnost dovoluje i nejmenším dětem dohledat potřebné informace. Vidíme jeho velký potenciál v informování žáků i veřejnosti. Vřele doporučuji,” říká Mgr. Luděk Bílý, ředitel ZŠ a MŠ Červená Voda.

Denně se také na digitálních nástěnkách objevují spoty zaměřené na osvětu a prevenci, které se aktualizují každé dva týdny. Díky zajímavým videím se žáci a studenti originální formou dozví, jak poskytnout první pomoc, pečovat o své zdraví, třídit odpad nebo jak pomoci šikanovanému spolužákovi. Skladba osvětového programu je pečlivě sestavená za pomoci cenných partnerů jako je Besip, Dětské krizové centrum, Asociace společenské odpovědnosti, centrum pro poruchy příjmu potravy Anabell, Záchranný kruh a dalších odborných garantů. ÁMOS vision je otevřený ke spolupráci pro všechny společnosti, které by mohly do vysílání přinést nová témata, ať už z oblastí zdraví, médií, finanční gramotnosti nebo ekologie. „Velmi oceňujeme tento moderní komunikační nástroj, díky jehož flexibilitě a snadnému ovládání dokážeme přenést vzdělávací obsah přímo k žákům a pedagogům nenásilnou a velmi atraktivní formou,” pochvaluje si Lukáš Hutta, výkonný manager Asociace Záchranný kruh.

FOTO: Inpublic Group

Aby děti jen neklikali, organizuje ÁMOS také zábavné hry a soutěže – naposledy v březnu ve spolupráci s dobrodružným centrem TEPfactor. Vítězné školy z Prahy, Doudleb a Tachova si vyjeli užít parádní den plný akčních her, které žáky zabavily a zároveň nenásilně propojily pohybové aktivity a týmovou komunikaci.