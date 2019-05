Sazka

Hlavní čeští operátoři jsou připraveni poskytnout svým zákazníkům pouze ceny u horní hranice poplatků, což se může při volání do ciziny výrazně prodražit. Na tuto situaci se rozhodnul reagovat virtuální operátor SAZKAmobil, který nabízí hovory do zahraničí v rámci Evropy až o čtvrtinu levněji než velká trojka.

Pokud jste si dosud mysleli, že při volání do zahraničí jsou ceny u operátora stejné jako na území ČR, možná vás nepříjemně zaskočilo telefonní vyúčtování. Při bližším zkoumání totiž zjistíte, že ze zahraničí sice můžete volat za stejné částky jako v Česku, ale když sami telefonujete někomu, kdo se zrovna nachází za hranicemi, jde o výrazně vyšší sazby. Tento problém se dosud nazýval roamingovým paradoxem a od poloviny května 2019 si operátoři díky regulaci Evropské unie budou moci účtovat za volání do zahraničí maximálně necelých 6 korun za minutu.

Velká trojka drží ceny volání do zahraničí stále vysoko

Může se zdát, že hlavní operátoři se předhánějí, kdo dá klientům výhodnější nabídku, nicméně právě u hovorů z Čech do pásma EU jde vidět, že volání je pod šestikorunovou hranicí jenom symbolicky. „Velká trojka se momentálně pohybuje v rozmezí 5,80 Kč až 5,90 Kč za minutu. My chceme nabídnout svým klientům opravdu nízkou cenu, a proto poskytujeme volání do zahraničí za 4,50 Kč za minutu, což je o čtvrtinu nižší sazba, než mají ostatní společnosti, protože další virtuální operátoři kopírují ceny velké trojky,“ říká Jan Schmiedhammer, ředitel virtuálního operátora SAZKAmobil.