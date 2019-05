Lomax.cz

Obrovskou výhodou garážových vrat LOMAX je zejména jejich komfortní ovládání. Uživatel má na výběr ze dvou druhů dálkových ovladačů, jejich součástí jsou přitom dostatečně velká pogumovaná tlačítka. „Díky tomu tak může garážová vrata ovládat přímo v motorkářských rukavicích. Na českém trhu se jedná prakticky o unikát. Většina ovladačů je totiž buď příliš velká nebo má naopak příliš malá tlačítka, což pro motorkáře nepředstavuje kdovíjaký komfort. Snažili jsme se proto tento stav změnit,“ řekl obchodní ředitel společnosti LOMAX Jan Malysz.

LOMAX je největší český výrobce garážových vrat, 27 let zkušeností

FOTO: Lomax.cz

Ovladač lze díky klipse pověsit i na samotnou motorku. Odpadá tedy starost, že uživatel po dlouhé cestě na motocyklu musí nejprve hledat ovladač a následně sundávat rukavice, aby si mohl garáž otevřít. „Pro fajnšmekry je také možné na vratech vyrobit i siluetu motocyklu. Každý kus totiž vyrábíme na míru,“ doplnil Malysz. Garážová vrata LOMAX jsou nejvhodnější volbou i z hlediska bezpečnosti. Díky celé řadě moderních prvků totiž platí za nejpevnější a nejstabilnější na českém trhu.

Vrata LOMAX je možné ovládat přímo na řídítkách motorky bez nutnosti sundání rukavic

FOTO: Lomax.cz

V současnosti nejpopulárnější variantou garážových vrat je takzvaný sekční typ, kdy jsou vrata rozdělena na jednotlivé sekce, které zajíždějí pod strop. Pro motocyklisty mohou být v tomto případě zajímavým řešením posuvná vrata, která fungují na podobném principu jako sekční typ. Jednotlivé sekce se pouze zasouvají do boku garáže, při vjezdu motorkou je tak není nutné otevírat na maximum, ale pouze do té míry, aby do nich uživatel s motocyklem pohodlně vjel. Většina motorkářů totiž při uskladnění svého dvoustopého vozidla volí jeho parkování vedle automobilu.

Design vrat může být dle představ zákazníka

FOTO: Lomax.cz

Společnost LOMAX je díky výrobě na míru schopná vytvořit i samostatná garážová vrata pouze pro motocykl. Ocení to zejména ti uživatelé, kteří motorku parkují v samostatné garáži či u velké garáže preferují více samostatných vjezdů. Minimální šířka vrat může být pouhých 80 centimetrů, pro pohodlný vjezd na motocyklu je však potřeba zhruba dvakrát tolik.

Motorka v suchu a bezpečí

FOTO: Lomax.cz

Garážová vrata LOMAX díky použití nejmodernějších technologií zajišťují ten nejlepší servis pro správnou péči o motocykl. Stroj je tak udržován v suchu a teple, což zajišťuje zejména izolační polyuretanová pěna s hustotou až 50 kilogramů na metr krychlový. „Díky tomuto materiálu jsou vrata relativně lehká, a to při zachování výborných tepelně-izolačních vlastností. Chytrá vnitřní konstrukce přerušuje jednotlivé tepelné mosty, tedy místa, kudy uniká největší množství tepla,“ uzavřel Malysz.