Nechte se unést fantaskními příběhy v duchu světa Franze Kafky

Franz Kafka byl mistrem mysterióznosti. Jak by se asi člověk cítil, jaké myšlenky by se mu honily hlavou a jaké pocity by zažíval, kdyby byl aktérem v jeho příbězích? A právě s těmito motivy pracuje expozice World of Franz Kafka v centru Prahy.