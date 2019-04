Sazka

Dělat už jen to, co ho baví, a pořídit si nové auto. Hlavně si ale užívat finanční svobody a moct si koupit skoro všechno, co si bude přát. To všechno se splnilo staršímu muži z Jihočeského kraje, který ve Sportce trefil bezmála 12 milionů korun. Přečtěte si také příběh výherce z Ústeckého kraje, který část výhry věnuje na pomoc opuštěným psům.

Sportka je jeho srdeční záležitostí

„Sportku si vsadím tak dvakrát do měsíce, hraji ji snad už od prvního slosování,” usmívá se muž. A i když pár výher už v minulosti inkasoval, ještě nikdy to nebyly miliony jako nyní.



„Díval jsem se na slosování v televizi a viděl jsem, že někdo vyhrál přes 11 milionů. Proto jsem si šel hned zkontrolovat svůj tiket,” začíná popisovat výherce.



„Když na mě vyskočilo, že to byla právě moje čísla, co vypadla z osudí, byl jsem naprosto v šoku a vůbec tomu nemohl uvěřit,” popsal první okamžiky po výhře senior. A dodal, že si musel čísla zkontrolovat hned několikrát, než tomu všemu začal pomalu věřit.

Koupí si auto a bude dělat jen to, co ho baví

Zástupcům Sazky, kteří mu předávali výhru, se také svěřil, že o tom, že se z něj stal multimilionář, zatím nikomu neřekl. Rozmyšleno, co aspoň s částí peněz udělá, už ale má.



Výherce si předně chce koupit nové auto. Jaké to bude, zatím neví. Je prý ale rád, že se při výběru nemusí ohlížet na peníze, a může si tak dopřát pohodlný vůz s nadstandardní výbavou.



I když už má výherce věk na to, aby odpočíval, stále chodil do práce, nyní je s tím ale konec. „Rozhodl jsem se, že už nebudu dělat nic, co mě nebaví. A naopak chci dělat jen to, co mi bude dělat radost,” loučil se nový majitel skoro 12 milionů se zástupci Sazky.



