V minulosti se nejvíce zabýval sommeliérstvím, měl tu čest obsluhovat všechny tři české prezidenty, bývalého amerického prezidenta George Bushe nebo třeba africkou královskou rodinu.Cenné zkušenosti teď Lumír Sendrei promítá do své každodenní radosti – párování jídla s vínem a doporučování toho nejlepšího z aktuálního menu svým hostům v brněnském Signature. „Přidaná hodnota této disciplíny mě nesmírně baví. Jsem přesvědčený, že naše vinná karta uspokojí každého zákazníka. Jak méně náročného, tak i velmi znalého. Navíc se pyšníme sbírkou 160 etiket Champagne, což je v tuzemsku opravdová výjimka. Dalšími hvězdami jsou vína z Bordeaux jako Chateau Ausone Grand Cru 1996 a víno z Itálie - Masseto,“ popisuje Sedrei.

Lumír Sendrei rád říká: „Jsou dvě věci, které se získávají stářím, dobré víno a přátelé"

FOTO: Signature

Profese sommeliéra nabývá v posledních letech na významu, veřejnost je, co se týká vína, stále informovanější a vytváří na restaurace ze strany kvality vína i jeho servírování tlak. Zkušený sommeliér může být výraznou konkurenční výhodou, zvlášť když je tak nadšený jako Sedrei. „Gastronomie je pro mě bezedný hrnec inspirací a her.

Poctivé, nevšední porkmy postavené na čerstvých surovinách

FOTO: Signature

Díky vínu jsem se procestoval skrz na skrz celou Itálii, navštívil vinice ve Francii, USA, Německu, Maďarsku a Rakousku. V restauraci Signature tedy nabízím vína od vinařů, se kterými mám jen dobré zkušenosti a které jsem poznal osobně. Srdcovou záležitostí je pro mě vinařství Castello di Querceto z Toskánska.“ Za zmínku stojí také chronologická sbírka Armagnaců od ročníku 1942 po ročník 2000 hodící k narozeninovým oslavám, v Signature tedy můžete ochutnat Armagnac v ročníku narození vašeho otce či dědy.

V Signature myslí i na rodiny s dětmi.

FOTO: Signature

Ale není to jen víno, co dělá restauraci Signature jedinečnou a vyzývající k dalším a dalším návštěvám. Je to také poctivá, nevšední kuchyně postavená na kvalitních a čerstvých surovinách, kterou má pod přísnou taktovkou šéfkuchař s michelinskými zkušenostmi Pavel Veltruský, který byl jeden čas mimo jiné i osobním kuchařem Julie Roberts. Je to smysl pro detail, nadšení a fakt, že zákazník je pro ně středobod vesmíru. Proto je jeden z majitelů vždy na place, koordinuje tým a vytváří atmosféru. „Restaurace se nedá řídit na dálku, je nesmírně důležité na place být, vyslechnout si feedback od zákazníků a pečovat o stálou klientelu. V naší restauraci jde cítit lidský faktor, který host intenzivně vnímá, a proto na nás nezapomene ve chvíli, kdy se za ním zavřou dveře,“ shodují se oba dva majitelé.

Ideální místo pro romantickou večeři, třeba na 1.máj

FOTO: Signature

Tato restaurace se rozhodně neokouká ani po více návštěvách, v Signature jsou totiž mistry detailu. Můžete si všimnout hromady drobností, tvarově k sobě ladí i nožičky u židlí s lustry, logem nebo stěnovým obložením. Skleničky perfektně sednou do ruky, dámám zase personál přinese stoleček na odložení kabelky. Jaké další detaily oceníte při vaší návštěvě vy?

Interiér designové restaurace vyladěný do nejmenších detailů.

FOTO: Signature