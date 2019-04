Europa.eu

Společný evropský trh z pohledu spotřebitelů i jeho zaměstnanců chrání úředníci Generálního ředitelství pro obchod, kteří dohlíží na dodržování zásad spravedlivého obchodu. Díky úzké spolupráci všech zemí unie jsou jednotlivé trhy chráněny před nekalými praktikami, jako jsou dumpingové ceny nebo dotace třetích zemí pro určité odvětví nebo podniky.

„Podnět k šetření dostáváme nejčastěji od výrobců z daného odvětví. Podmínkou je, že stěžovatelé představují alespoň 25 % výroby daného výrobku v Unii a musí předložit dostatečné důkazy o subvencovaných nebo dumpingových cenách a způsobené újmě,“ popisuje systém ochrany evropského trhu Češka Kristina Gutteková, která pracuje jako vyšetřovatelka na Generálním ředitelství pro obchod v Belgii.

Kristina Gutteková z Generálního ředitelství pro obchod v Belgii vyšetřuje nekalé obchodní praktiky ohrožující evropský trh.

FOTO: Europa.eu

Pokud by EU zrušila cla uvalená na čínskou keramiku, hrozilo by, že náš trh opět zaplaví dlaždice dovážené za dumpingové ceny. To by způsobilo velké problémy evropským výrobcům a mohlo vést nakonec až k jejich e zániku. Celé dvě třetiny firem, které tu vyrábějí keramiku, jsou malé a střední podniky, které by samostatně měly jen málo šancí se nekalému dovozu ubránit. Evropská komise prodloužila cla poprvé uvalená v roce 2011 o dalších pět let – tedy do roku 2021.

Evropský trh s keramikou v číslech:

- Nepřímo zaměstnává přes 200 tisíc lidí

- Hodnota tohoto sektoru činí 27,8 miliard eur

- Výše zásob čínských keramických dlaždic byla na konci roku 2016 několikanásobně vyšší, než je spotřeba v celé EU: 3,8 miliard m2

- V roce 2018 se antidumpingové vyšetřování EU zaměřilo kromě keramických dlaždic i na hliníkové fólie, solární panely nebo výrobky z litiny

- Aktuálně již EU zavedla 144 aktivních opatření na ochranu obchodu

Antidumpingová opatření se týkají kromě dlaždic celé řady oblastí. Často se jedná o výrobky železářského a ocelářského průmyslu, chemického průmyslu, ale také například potravin určených k přímé spotřebě, konkrétně například pstruh. Na konci roku 2017 bylo v platnosti 97 antidumpingových a 13 vyrovnávacích opatření.

EU se snaží chránit evropské výrobce vůči Číně ve všech oblastech. „Aktuálně zahájila komise ze své vlastní iniciativy rozsáhlé šetření týkající se kolem padesáti čínských podniků vyrábějících kuchyňskou keramiku, jako jsou například talíře a hrnky. Existuje podezření, že tyto podniky obcházely současná cla uvalená na kuchyňské zboží z Číny tím, že je buď úmyslně zařazovaly do jiné kategorie celních kódů, na které se cla nevztahují, nebo obchodovaly prostřednictvím podniků, pro která platí nižší cla,“ vysvětluje Kristina Gutteková.

Projekty EU chrání spotřebitele, ale i naše zdraví, bezpečnost a životní prostředí.

FOTO: Europa.eu

Z toho, že Evropská komise hlídá, aby se na trhu EU dodržovala férová pravidla a nekřivily ho dotované firmy ze třetích zemí, profitují v konečném důsledku hlavně spotřebitelé. Pokud totiž jedna firma získá na trhu kvůli neoprávněným výhodám dominantní postavení, projeví se to brzy v našich kapsách: poté, co odrovná konkurenty, může podle libosti zvednout ceny a zhoršit kvalitu.

Hlavním důvodem, proč Evropská unie a organizace financované Evropskou komisí v zemích EU tak intenzivně spolupracují, je, aby chránily práva a zdraví spotřebitelů. Stejně tak se EU podílí na projektech, které zlepšují životní prostředí, bezpečnost jednotlivých členských států, či se týkají sociální oblasti. Více o jednotlivých projektech EU na europa.eu