Chystáte se na velký velikonoční úklid? A uklidíte si letos i nepořádek ve virtuálním světě? Je to mnohem jednoduší než vygruntovat celý byt. Na co byste neměli zapomenout při úklidu počítače?

Hlavním důvodem je vaše bezpečnost. Ačkoli si to možná neuvědomujete, máte v počítači i telefonu celou řadu citlivých dat – mohou to být pracovní e-maily, rodinné fotky nebo i přístupy do služeb jako je datová schránky či Facebook. Ohlídat si soukromí není nic složitého.

Znáte pravidlo, že pořádek se nedělá, nýbrž udržuje? Ve světě technologií to platí stejně tak. Udělejte si letos pořádek a pak už ho jen udržujte.

A co když mému počítači nic nehrozí?

Žádné zařízení není absolutně v bezpečí, pakliže se z něj připojujete k internetu. Ohrožuje jej malware, tedy škodlivý kód, i sofistikovanější útoky. Cílem je zpravidla získat informace, které jde zpeněžit.

Ukliďte si hesla

Heslo je vždy základní stavební kámen, který chrání vaše soukromí. Platí bohužel, že bezpečné heslo nemůže být jednoduché.

Obecně lze doporučit tvořit několika slovné věty, které obsahují číslovku a speciální znak. Samozřejmě by heslo mělo být unikátní pro každou službu zvlášť. To už je ale nezapamatovatelné. Proto využívejte program na správu hesel, tzv. password manager. Program hesla ukládá v zašifrované podobě, a vy si musíte zapamatovat jediné heslo – to pro přístup do správce. Některé bezpečnostní programy, například ESET Smart Security Premium, nabízejí správce hesel v balíčku s antivirem.

Díky správci hesel můžete snadno dodržet poslední pravidlo – hesla si pravidelně jedenkrát za rok měňte.

Dejte si do pořádku nastavení sociálních sítí

Projděte si nastavení svých účtů. Cílem je, abyste své fotografie a statusy sdíleli jen s uživateli, které znáte i v reálném životě. Vyvarujte se toho, aby měl kdokoli přístup k soukromým informacím, typu kdy a kde jste na dovolené a podobně.

Ostatně toto je i rada prospěšná do pracovního života. Personalisté často kontrolují i sociální sítě kandidátů a opravdu nechcete, aby viděli fotky z divokého večírku.

Jak vymést pavučiny z mobilního telefonu

Nepodceňujte ani zabezpečení svého mobilního telefonu. Jestliže si stahujete aplikace a připojujete se k internetu, je váš mobil ohrožen stejně jako počítač.

Základ je mít v telefonu bezpečnostní program. Stáhnout jakoukoli bezpečností aplikaci není rozumné. Vyberte si některého z renomovaných vývojářů. Vybírat můžete třeba podle výsledků různých srovnávacích testů.

Většinu mobilního malware si uživatel stáhne a spustí sám. Proto si vždy dávejte pozor, jakou aplikaci si stahujete. Ty nepoužívané z telefonu odinstalujte.