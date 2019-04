Rekonstruujete dům nebo se chystáte stavět a řešíte, co si dát na střechu, jaké jsou u střešních krytin rozdíly v životnosti, kvalitě a záruce, co musí střecha obsahovat a jaká bude cena celé střechy?

Na všechny tyto otázky je tu jeden nástroj - revoluční on-line konfigurátor střech od společnosti Coleman S.I.

Co tento nástroj umí, jsme se ptali přímo u vývojářů aplikace.

Co je to konfigurátor střech?

Konfigurátor střech je volně dostupná on-line aplikace pro porovnání střech podle ceny, životnosti, záruky a kvality. Jedná se jednoduše o srovnávač střech. Pracuje se s ním stejně jako se srovnávači hotelů, dovolených apod.

Konfigurátor střech je součástí největšího a nejnavštěvovanějšího e-shopu s materiály pro střechy v Česku (https://e.coleman.cz).

Konfigurátor srovnává materiály obecně?

Nikoliv, konfigurují se materiály přímo na Vaši střechu a tu si dokonce můžete nechat satelitně zaměřit službou SoCol a rozměry zadat přes tzv. černé tlačítko (viz obr. Volba zadávání rozměrů). U novostaveb a střech bez zaměření je prvním krokem ruční zadání rozměrů střechy podle stavební dokumentace nebo vlastního zaměření. Na to tu máme tzv. červené tlačítko.

Volba zadávání rozměrů v konfigurátoru střech

Pak si vyberete typ střechy a zadáte rozměry (Viz. obr. Zadání rozměrů bez dokumentace). Potom přidáte doplňky, střešní okna, můžete si zvolit okapový systém a barvu střechy.

Zajímavá je možnost přidání orientační ceníkové ceny montáže střechy.

Kliknete „Vypočítat“ a tím se přesunete do srovnávače.

Zadávání rozměrů střechy bez dokumentace + volba doplňků

Co přesně srovnávač střech obsahuje?

Především obsahuje stovky přehledně uspořádaných variant Vaší střechy, které si můžete třídit a filtrovat podle mnoha parametrů. Každá varianta Vaší střechy už na první pohled obsahuje název výrobce a střešní krytiny, obrázek střechy, popis materiálu, životnost, záruku, kvalitu a hlavně cenu (viz. obr. Sestavy střechy ve srovnávači).

Podrobný obsah každé varianty střechy najdete po kliknutí na Detail. Varianta obsahuje vypočítané množství každého prvku střechy a prodejní cenu z našeho e-shopu. Součástí je také množství fotek, technických informací, návod a záruční podmínky. Na jednom místě se dozvíte o vybrané variantě vše, co k rozhodnutí o Vaší střeše potřebujete.

Sestavy střechy ve srovnávači

Mluvíte o životnosti, záruce a kvalitě. Jaký je zdroj?

Záruka je deklarovaná výrobcem. Ale životnost a kvalita, vychází odjinud. Jsme specialisté na prodej materiálů pro střechy s historií více než 20 let. Životnost určili naši technici bez ohledu na to, co říká výrobce. Tady se nebavíme o „ideálních podmínkách“ ale o realitě, kolik je opravdu materiál schopný vydržet let. Kvalita je posuzována stejně, navíc v porovnání všech typů materiálu.

Vybral jsem si materiál na střechu, co dál?

Je nám docela jasné, že asi nevložíte celou střechu do košíku a nedáte objednat. I když, tato možnost na detailu je a stává se to :-)

Doporučujeme použít tlačítko „Poptat cenu“ (viz. obr. Část detailu sestavy). To Vás propojí s naším specialistou, který Vám udělá aktuální cenovou nabídku a v ní zohlední odběr celé střechy. Každá střecha je originál a často potřebuje i odbornou konzultaci a doporučení po Vaší konfiguraci. Kontakt na specialistu získáte taky v chatovacím okně nebo v menu Kontakty.

>>>Přejít na konfigurátor střech<<<

Část detailu sestavy