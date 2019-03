CANABA

Potom pro vás máme tip, co si nenechat ujít a kam určitě vyrazit, i kdyby zatím jen na obhlídku. V Praze-Nehvizdech bylo pro všechny zájemce o bydlení postaveno největší Centrum vzorových domů v ČR s celkem šesti kompletně vybavenými rodinnými domy. Rodinné domy jsou volně přístupné každý den od pondělí do neděle, od 10 do 18 hodin. Můžete si všechny projít a udělat si tak lepší představu o velikosti pokojů, množství úložných prostorů a umístění kuchyňské linky dle vašich vlastních představ.

Na své si zde přijdou jak mladé rodiny hledající dostupný rodinný dům s cenou do 2,5 milionu Kč, tak i nároční klienti, kteří mají zájem o exkluzivní bydlení v domě přesahujícím svým vnitřním prostorem i vybavením běžné bytové potřeby.

Classic City

FOTO: CANABA

Rodinné domy, které jsou součástí první etapy tohoto projektu, jsou prověřeny stovkami realizací a také ohodnoceny svými uživateli, kteří mohou nejlépe ohodnotit jejich kvalitu. Není tedy náhoda, že v centru naleznete hned tři vítěze divácké ankety DŮM ROKU, a to rodinné domy Classic City, Romance a Ideal, které obsadily příčky vítězů v uplynulých třech letech.

Ideal

FOTO: CANABA

Součástí areálu je i Infocentrum, ve kterém odborníci poskytují užitečné informace na všechny otázky související s pořízením nového bydlení, od výběru vhodného pozemku a typu rodinného domu přes projektovou přípravu až po volbu financování stavby. Kromě zajímavých informací a propagačních materiálů může každý zájemce o stavbu rodinného domu získat v centru zcela zdarma i projekt zvoleného typu domu a brožurku stavebního rádce od Ing. Kloučka, který vás provede stavbou domu od A do Z.

Pohled na Centrum vzorových domů

FOTO: CANABA

V prostorách centra naleznete i prezentaci renomovaných dodavatelů a výrobců, kteří se na výstavbě centra podílejí, mezi nimiž nechybí mj. společnosti BRAMAC, SIKO, VELUX, SAPELI, ORESI a v neposlední řadě CANABA, která je prvním z dodavatelů, jenž v centru prezentuje své domy.

Do Centra vzorových domů v Nehvizdech u Prahy se nejlépe dostanete po dálnici D11, exit 8. Adresa: ul. Třešňová 870, Nehvizdy. Otevřeno je denně od 10:00 do 18:00, přičemž vstup je zdarma a parkování je zajištěno v prostorách centra. Více informací najdete na stránkách www.cvzd.cz.

Ideální tip na rodinný výlet.