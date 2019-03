Česká kancelář pojistitelů

Udělali jste základní a poměrně častou chybu při prodeji auta, nechali jste totiž veškerou iniciativu jen na kupujícím. Vedle překvapivé pokuty se ovšem může bývalému majiteli auta stát i to, že mu přijde výzva k úhradě příspěvku do garančního fondu České kanceláře pojistitelů (ČKP), a to právě proto, že nebyl provedený přepis vozidla a nahlášena změna vlastníka v registru silničních vozidel. ČKP totiž musí podle zákona o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla, tzv. povinném ručení, vycházet právě z údajů zapsaných v registru silničních vozidel. A téměř denně se ukazují případy, kdy vychází najevo, že zápis v registru není aktuální, tedy že nedošlo k přepisu vozidla na nového vlastníka. Potom je nutné, aby tento ještě stále registrovaný vlastník doložil, že proběhl prodej vozidla a že v registru už nemá co dělat. Bohužel v tento moment nastává často problém. Bývalý majitel vozu totiž nemusí vždy mít dokument, který by to doložil, tedy písemnou kupní smlouvu.

Náležitosti kupní smlouvy

I když občanský zákoník pro platné uzavření smlouvy přímo nevyžaduje sepsat písemnou kupní smlouvu o prodeji vozidla, může to oběma stranám být jen ku prospěchu. Především je dobré si takovou smlouvu dobře uchovat. Možná se právě může hodit v případě, kdy motorista zjistí, že je stále v registru vozidel, i když už počítal s opakem.

Jaké náležitosti kupní smlouvy si musíme pohlídat?

Co musí obsahovat kupní smlouva



• identifikační údaje smluvních stran = prodávajícího a kupujícího (min. jméno příjmení, datum narození, úplná adresa bydliště)

• identifikace předmětu koupě = vozidla (min. 2 identifikační údaje o vozidle, ideálně SPZ, VIN i číslo velkého technického průkazu)

• datum prodeje

• podpisy smluvních stran

• kupní cenu



Pro mnoho motoristů může být přepis na registru vozidel buď nežádoucí ztráta času, nebo komplikace, ale mnohem víc problémů mohou mít, když přepis řádně neprovedou. Při prodeji vozidla je podle zákona nutné do 10 pracovních dní podat žádost o zápis změny vlastníka vozidla.

Více informací na https://www.ckp.cz/prepis-vozidla.

Kdy mohou nastat potíže, a může Vám přijít výzva k úhradě příspěvku do garančního fondu:

• Když nepřepíšete své prodané auto na nového vlastníka. To se vztahuje i na případy, kdy auto například někomu darujete v rodině, ale zapomenete na přepis v registru vozidel.

• Když máte na zahradě či ulici vrak či staré nepojízdné vozidlo, které jste neodhlásili na registru a už na něj neplatíte povinné ručení.

• Když vám ukradnou auto a policie to zapomene ohlásit do registru vozidel. Nemá totiž zákonnou povinnost tam krádež oznamovat, tuto povinnost má vlastník vozidla.