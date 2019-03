NEXT

Vylepšování původních dveří

Největší omyl je v přežitku, že částečné řešení je lepší než žádné. Například to, že na obyčejné papundeklové dveře nainstalujete bezpečnostní kování, lepší vložku, oplechujete zámek. Jenže zdánlivá vylepšení spíše překonání dveří ulehčují, protože instalací těchto doplňků pouze ještě více zeslabujete už tak dost chatrný rám obyčejných dveří. Po domácím up-gradu nesahejte ani v případě, že nemůžete původní dveře vyměnit za nové. Řešením mohou být přídavné bezpečnostní dveře, které se jako celek montují na původní při zachování všech parametrů 3. bezpečnostní třídy.

NEXT Bezpečnostní dveře

FOTO: NEXT

Hlavní kritéria při výběru bezpečnostních dveří

Bezpečnostní dveře jsou poměrně složitý výrobek, který má-li být opravdu funkční, musí se vyrobit na míru. Primární je výběr typu dveří, bezpečnostní dveře do bytu mají jiné parametry než bezpečnostní dveře do domu, a to nejenom ve volbě povrchu. Samozřejmostí jsou základní vlastnosti bezpečnostních dveří – minimálně 3. nebo 4. bezpečnostní třída a ve stejné bezpečnostní třídě certifikované kování a vložka, platné české certifikáty, a to nejen ty bezpečnostní, ale také povinné protipožární (v případě dveří do bytů) a protihlukové či termoizolační. Důležitou roli samozřejmě hraje estetický dojem, tedy mít možnost ladit si povrch dveří dle svého. Dveře na míru se velmi často vyrábí v jiných designech zevnitř a zvenčí, aby ladily s exteriérem i interiérem. Koneckonců se na ty dveře budete dívat denně desítky let.

Jak se tedy při výběru dodavatele orientovat?

Oslovte zavedenou firmu, které můžete důvěřovat. Nehledejte prodejce dveří, ale výrobce. Ujistěte se, že firma prodává skutečně to, co nabízí. Zjistěte si něco o její historii, o jejích výrobních i montážních kapacitách, zda je schopna zajistit profesionální montáž, záruční a pozáruční servis. Není to jen o produktu, ale i o péči o zákazníka.

NEXT Bezpečnostní dveře

FOTO: NEXT

Další možnosti zabezpečení

Chcete-li chránit váš domov opravdu komplexně, můžete zajistit také prosklené plochy – okna či balkónové dveře pomoci bezpečnostních fólií na sklo, poslední dobou jsou velmi oblíbené také kamerové systémy či alarmy, a to i u residenčních objektů. Nedocenitelným pomocníkem v zabezpečení může být hitech novinka – digitální kukátko s Wi-Fi videotelefonem.