Sylva Kaplanová

Festival již ohlásil jména jako King Diamond, který vystoupí po v ČR po dlouhých 6 letech a do Moravského Krumlova přiveze velkolepou show, nebo finskou formaci Apocalypticu. Ta se proslavila před dvaceti lety svým originálním pojetím metalu. Vytvořili takřka svůj vlastní žánr a položili základy kariéry, kterou dnes představují milióny prodaných desek a vyprodané koncerty po celém světě.

Rock Heart 2017 skupina Powerwolf

FOTO: Honza Švanda

Novým jménem na festivalu je legendární metalové monstrum U.D.O. Německá heavy metalová skupina U.D.O. v čele s nestárnoucím matadorem Udem Dirkschneiderem se těší mimořádné pozornosti již více než dvě desetiletí. Bez ohledu na změny na metalové scéně nebo v sestavě U.D.O. se skupina nikdy neodchýlila od představy Dirkschneidera, a to servírovat svým fanouškům pořádnou dávku klasického heavy metalu. Metalové monstrum U.D.O. dorazí s novým albem „Steelfactory“ a to je opravdu nadité pořádně říznými peckami! V České republice má nespočet vyprodaných koncertů, jeho fanoušci ho doprovází na každé štaci a jinak to nebude ani na festivalu Rock Heart v Moravském Krumlově!

Rock Heart 2017 fanoušci na festivalu

FOTO: Honza Švanda

Line up festivalu láká na další zahraniční jména jako Avatar, Anvil, Hamatom, Leaves Eys, Infected Rain, Lacuna coil a mnoho dalších. Z domácí scény vystoupí Arakain s Lucií Bílou, Dymytry, Škwor, Citro, Harlej a mnoho dalších!

Pokud nemáte vstupenky na jedinečný festival s nadupaným harmonogramem tak s koupi neváhejte! Festival byl v minulosti vyprodán. Vstupenky zakoupíte na www.rockheart.cz