MSK

„Díky těmto moderním hlásičům zvyšujeme bezpečnost našich občanů. Jsem rád, že hlásičů v domácnostech přibývá. Rozdává je nejen Moravskoslezský kraj, ale také jednotlivé obce a města. V minulém roce díky hlásičům vyrazili moravskoslezští hasiči k celkem 97 případům, s nadsázkou lze říci, že je to skoro stovka zachráněných lidských životů. V lednu tohoto roku bylo takových výjezdů už 15. Jsem přesvědčený, že má nákup těchto zařízení velký smysl,“ uvedl hejtman Moravskoslezského kraje Ivo Vondrák a upřesnil, že kraj pořídil 1390 kusů hlásičů požáru a 1690 detektorů oxidu uhelnatého.

Hlásiče kraj distribuuje prostřednictvím obecně prospěšné společnosti Společně, která provozuje většinu Senior Pointů v regionu. „Senioři se na hlásiče chodí velmi často ptát. Na další várku lidi opravdu čekali, zájem mají hlavně o detektory na CO. Ty si odnášejí hlavně domkaři. Lidé z bytů častěji dostávají hlásiče požáru. Jsou za ně moc rádi, říkají, že se doma cítí mnohem bezpečněji,“ řekla předsedkyně Krajské rady Seniorů České republiky Zlatuška Paršová, která je zároveň asistentkou ve frýdecko-místeckém Senior Pointu.

„Kdyby si měli senioři kupovat hlásiče sami, dopadlo by to s největší pravděpodobností tak, že by doma žádné neměli. Jedno takové zařízení může stát i patnáct set korun a to není málo. Proto chceme starší občany podpořit i touto cestou. Stačí, když se zastaví do jednoho z 12 Senior Pointů, které v kraji fungují. Musí mít s sebou občanský průkaz a vyplnit příslušné předávací protokoly,“ uzavřel náměstek hejtmana kraje pro sociální oblast Jiří Navrátil s tím, že celkové náklady na pořízení hlásičů přesály 1,6 milionu korun.

SeniorPoint

FOTO: MSK

Senioři si mohou hlásiče vyzvednout v jednom ze Senior Pointů: