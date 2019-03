University of New York in Prague, s.r.o.

Různé instituce nabízejí odlišné zkušenosti a při široké nabídce škol a titulů dostupných v České republice je těžké rozhodnout se, kam jít studovat a která možnost je pro vás ta nejvhodnější. Podle výzkumu uniRank 2018 je University of New York in Prague zařazená na jednu z nejvyšších pozic z veškerých univerzit v České republice, a to jak státních, tak soukromých. Toto hodnocení je výsledkem jejího závazku poskytovat kvalitní vzdělání a osobní podporu a pozornost jejím studentům. Podívejte se na několik výhod soukromé univerzity!

Praktická příprava

Soukromé školy všeobecně nabízejí kombinaci praktických a teoretických úkolů, zatímco veřejné vysoké školy se opírají o teoretické znalosti. UNYP studenti skončí studium kompletně připravení na pracovní pozice a mají konkurenční výhodu před ostatními studenty, kteří hledají práci v podobném oboru.

Skuteční mentoři

UNYP profesoři se vyznají ve svém oboru! Na škole učí vždy jen profesoři, zatímco na některých veřejných vysokých školách často vedou výuku vysokoškolští absolventi. UNYP přednášející jsou odborníci s dobře vybudovanými kontakty, kteří se stávají mentory a mají skutečný zájem o pokrok a budoucnost svých studentů.

Mezinárodní scéna

Jestliže máte zájem setkávat se se zahraničními studenty, může být rozhodnutí získat titul na soukromé univerzitě tou pravou volbou. UNYP láká velké množství studentů z okolí České republiky i z celého světa. Dostanete se tak do kontaktu s velkým množstvím lidí, kteří se v budoucnu mohou stát cennými kontakty.

Váš názor je slyšet

Veřejné vysoké školy mají obvykle výrazně vyšší počet studentů, což znamená, že bude ve třídě mnohem více lidí. V menší třídě budete mít větší šanci konverzovat. Budete tak vést skutečný dialog se svými profesory a ostatními studenty.

Silný pocit sounáležitosti

Studenti na soukromých školách se cítí důležití, jelikož je profesoři znají a nejsou jen jedním z davu, jak to bývá na veřejných školách. UNYP studenti prvního ročníku mají mnoho příležitostí rychle si najít přátele, seznámit se s areálem školy, stát se součástí sportovního klubu a zapadnout mezi vrstevníky.

FOTO: University of New York in Prague, s.r.o.