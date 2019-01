Gasteinertal Tourismus

Lehký rozběh na začátek

Ten zajistí lyžařská oblast Dorfgastein-Großarl. Vyjedete kabinkou z nadmořské výšky 850 do 2 033 metrů přímo doprostřed 70 km upravených sjezdovek, především lehkých až středně těžkých. A kdo má na nohou ještě dětské lyžařské boty, pro toho je určen Gasti Schneepark přímo u dolní stanice lanovky na Fulseck.

FOTO: © www.felsch-foto.at

Nová lanovka, nové potěšení

Po mírném úvodu se posuneme jen co by kamenem dohodil dál na jih, kde leží Bad Hofgastein, propojený lyžařskou oblastí Schlossalm-Angertal-Stubnerkogel s ještě jižněji ležícím Bad Gasteinem. Novinkou letošní zimy je lanovka na Schlossalm, která vás bez přestupu zaveze „non stop to the top“ z údolí až na Schlossalm, Kleine Scharte nebo Haitzingalm.

FOTO: © Gasteiner Bergbahnen

Obtížnost se zvyšuje

Zatímco o děti se dobře postará Gasti Schneepark lyžařského centra Angertal, pro dospělé lyžaře se u lanovky na Schlossalm opět zvýší stupeň obtížnosti: na sjezdovce z Hohe Scharte (na mapě sjezdovka H1 + H2 + H2a) zdolají sportovci 10,4 km a 1 440 metrů převýšení na jednom z nejdelších sjezdů do údolí v oblasti východních Alp. Komu by to nestačilo, může se inspirovat akcí Open Faces, kvalifikačním závodem okruhu Freeride World Tour ve Verbieru - něco jako finále Champions League freeridingu.

FOTO: © Gasteinertal Tourismus

Výškové finále

Přistupme k výškovému finále ve 2 650 metrech. Lyžařská oblast Sportgastein je mezi příznivci freeridu dobře známá. Nejvýše položený lyžařský areál v celém sdružení Ski amadé je rájem pro hledače adrenalinového vzrušení a milovníky hlubokého sněhu mimo sjezdovky. Bezpečnost zajistí pípáky a Freeride Info Base.

FOTO: © www.oberschneider.com

Po lyžování je relax

Tak co, bylo už lyžování dost? Gasteinské údolí skóruje dvojnásobně. Termální voda je třešničkou na dortu, která zimní dovolenou ještě více osladí. Zvlášť dobrý odpočinek v termální vodě nabízí Alpentherme Bad Hofgastein a Felsentherme v Bad Gasteinu.

FOTO: © Gasteinertal Tourismus

Gastein nabízí od počátku (údolí) až do konce skutečný lyžařský požitek a ještě něco navíc. Jedno údolí, tři obce, čtyři lyžařské oblasti, spousta akcí a léčivé termály: Vše, co musí lyžařská destinace mít a k tomu ještě trochu víc.