Každá státní instituce dnes vlastní datovku povinně, a pokud to občan chce, musí s ním jejím prostřednictvím komunikovat. Dnes si ale úřady vyměňují datové zprávy především s firmami a podnikateli. Naopak datovky u občanů jsou spíše vzácností, používají je jen 2 % dospělých. Čechům podle průzkumu agentury NMS vadilo především složité uživatelské prostředí a navíc často nevědí, kde si schránku mohou zřídit nebo k čemu všemu ji mohou využít. I přesto již za téměř deset let jejich existence ušetřil stát na poštovném přes 13 miliard korun čistých úspor. Do schránek přitom za stejnou dobu investoval jen čtvrtinu této částky.

Datovky se mění, budou modernější a jednodušší

Současný stav chce Ministerstvo vnitra změnit. V lednu představilo jejich novou verzi, která práci s nimi výrazně zjednodušuje. Zároveň je postupně propojuje s Portálem občana a eObčankou. Během letoška přibyde i řada nových služeb, které ještě víc zjednoduší komunikaci se státem a úřady.

„Banku dnes online obsluhuje 4,5 milion Čechů. Tihle lidé by mohli aktivně využívat i datové schránky. Proto jsme je modernizovali a propojili s dalšími portály státní správy,“ vysvětluje Jan Hamáček, první místopředseda vlády a ministr vnitra ČR.

Již dnes lze přes datovou schránku zdarma a bezpečně online vyřídit řadu úředních úkonů. Třeba žádost o rodičovský příspěvek, zjištění stavu bodového konta řidiče, výpisy z rejstříků, změny v katastru nemovitostí, ale i daňové přiznání nebo požádat o nové doklady. Navíc lze datovou zprávou pohodlně omluvit třeba školní docházku vašich dětí.

Do datovky i přes mobil

Přihlásit se do datové schránky navíc nově jde nejen heslem, které získáte při jejím zřízení, ale také s pomocí eObčanky. Díky novému responsivnímu designu lze do datové schránky vstoupit i přes svůj mobilní telefon nebo tablet.

Více informací získáte na webu www.chcidatovku.cz a na kterémkoliv kontaktním místě veřejné správy Czech POINTU.