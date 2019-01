Raiffeisenbank a.s.

Navíc, bankovnictví patří mezi velmi dobře placené profese. Tedy pokud netoužíte být leteckými instruktory. Podívejte se na 5 důvodů, proč je dneska cool být bankéř. Třeba v Raiffeisenbank, klientsky nejpřívětivější bance v Česku.

1. Můžete udělat kariéru

Je pro vás důležitá kariéra? Právě v Raiffeisenbank najdete propracovaný systém povyšování a prohlubování vašich znalostí. I v malé pobočce můžete začít velkou kariéru. „Raiffka je pro mě velká a silná firma, o kterou se můžu opřít a má určitou vážnost,“ říká jeden z regionálních ředitelů Milan Klindera, který začínal jako kouč na pobočkách.

„Snažíme se být v něčem nejlepší, konkrétně za poslední čtyři roky jsme získali titul ‘Klientsky nejpřívětivější banka roku’. Ona přívětivost se propisuje i do atmosféry uvnitř firmy – ať už na pobočkách nebo na centrále jsme hlavně lidmi. Umíme si práci udělat zajímavou a příjemnou, ale i ambiciózní a náročnou.”

Raiffeisenbank a.s.

FOTO: Raiffeisenbank a.s.

2. Nemusíte být jaderný vědec

Není to jaderná věda. Nemusíte mít deset titulů. Stačí charakter a pracovitost. “Dnes už není tak těžké se stát bankéřem,“ říká Radka Tichá z Raiffeisenbank, která se stará o přijímání nových bankéřů. „Důležité je mít maturitu, nebát se komunikovat a mít chuť se učit. Vůbec není nutné mít předchozí bankovní zkušenost.”

3. Nehodí vás do vody

Protože má Raiffeisenbank jeden z nejlepších vzdělávacích systémů na bankovním trhu, dokáže dát každému nováčkovi velmi solidní základ a dál ho odborně rozvíjet. Každý, kdo nastoupí, projde nejprve intenzivní přípravou a nikdy není vhozen jen tak do vody. Během přípravné fáze se naučí obsluhovat systémy, seznámí se s produkty, procvičí se v soft skills, komunikaci s klientem, ve hledání jeho potřeb a nacházení té nejlepší nabídky pro daného klienta a danou situaci.

4. Budete pomáhat lidem

Bankéři jsou tak trochu jako lékárníci. Zjistí základní diagnózu, třeba nachlazení, a pak hledají nejúčinnější lék. Buď ho mají po ruce už hotový, nebo ho namíchají. Potom dál sledují zdraví svého klienta, a jakmile vidí, že by si mohl přilepšit, neváhají a nabídnou mu potravinový doplněk nebo vitamíny.

Raiffeisenbank a.s.

FOTO: Raiffeisenbank a.s.

5. Banka je pořád prestiž

Byly časy, kdy být byť jen vdovou po bankovním úředníkovi byla prestiž. Záruka dobrého postavení a vstupenka do „lepší" společnosti. Časy i banky se sice změnily, ale bankéř je pořád hodně prestižní povolání. Stojí to za to.