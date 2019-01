Se začátkem roku se myšlenky skoro každého z nás upnou ke změně. Ať už ve znamení dostatku času stráveného s rodinou, sportu, nebo zdravějšího stravování. Když už se pro zdravou kuchyni rozhodne maminka s tatínkem, přece se nebude speciálně vařit pro děti. Jak je k tomu ale přimět?

1. Jídlo proměňte v zábavu. Nemá vaše ratolest ráda zeleninu? Nakupte zábavná tvořítka a vykouzlete talíř plný mrkvových květů, brokolicových oveček a delfínů z okurky. Co na tom, že v kuchyni strávíte půl dne a stihnete jídlo jen pro děti. Jídlo je bude bavit, a to je hlavní, ne?

2. Pořádejte ochutnávky. Jak jinak zjistit, jestli to s nějakým jídlem v budoucnu riskovat znovu? Každý týden nakupte nějaké zdravé dobroty a nechte dceru nebo syna, ať rozhodne, co je to nej. Neuspěl dušený květák? Zkuste zapečenou brokolici. Nevoní jim cuketová polévka? A co třeba krém z dýně?

Nechte výběr na dětech. Až příště půjdete do obchodu, udělejte z toho soutěž.

FOTO: Lidl.cz

3. Zdravé jídlo pečlivě maskujte. Čokoládové vajíčko s klidem zahoďte a do obalu zabalte například vejce uvařené natvrdo. Pokud se bude zvídavé dítko ptát, co to má znamenat, s klidem mu odpovězte, že se nejspíš změnila receptura.

4. Z fast foodu udělejte sport. Vysvětlete svým potomkům, že spojení fast food znamená, že za hamburger musí dělat dřepy, běhat na místě, případně jinou „rychlou“ a zdraví prospěšnou činnost. Když už se jejich návštěvy nevzdají, alespoň si při nich zacvičí.

5. Nechte výběr na dětech. Až příště půjdete do obchodu, udělejte z toho soutěž, ve které budou mít za úkol najít zdravé a dobré věci. A jakou jim dáte nápovědu? Na obalech budou dětské malůvky. Právě obaly zdravých a chutných potravin v Lidlu totiž ozdobí dětské kresby v rámci soutěže Namaluj, co ti chutná. Ta probíhá po celý leden a zúčastnit se mohou děti od 6-11 let. Co takhle těm svým navrhnout, ať obal samy vymyslí? Více informací najdete na www.lidl.cz/namaluj.