Cílem rekonstrukce Clam-Gallasova paláce, který se nachází v historickém centru Prahy, je větší zpřístupnění paláce veřejnosti, jelikož celý prostor nabízí široké možnosti jeho budoucího využití. Návrh i projekt se tak týkají především oživení objektu, který nebyl v minulosti vhodný pro akce většího rozsahu. Nejedná se ale o žádné vnější architektonické změny stávající budovy, naopak dojde k restaurování mnoha zachovaných vnitřních objektů.

V rámci rekonstrukce chce pražský magistrát vytvořit v areálu paláce prostor pro multifunkční kulturní využití - od výstav přes společenské a kulturní akce nebo kavárny. Nově bude také většina prostor bezbariérová včetně přestavby výtahové šachty pro lepší přístup do jednotlivých částí paláce. Jediným prostorem celého paláce, který nebude pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace přístupný, je podkroví.

Důraz kladou památkáři také na restaurování interiérů paláce s výstavními reprezentačními prostory v 1. a 2. patře, dále bude kompletně dokončena rekonstrukce 2. a 3. patra a provedeny drobné úpravy umožňující zpřístupnění nezatepleného podkroví pro využití k případným sezónním expozicím.

Důvodem, proč se Praha rozhodla rekonstruovat tuto budovu, je hlavně skutečnost, že představuje v pražském, a možná i evropském, měřítku unikátní místo pro veřejnost. Jedná se o jeden z nejlépe dochovaných šlechtických městských paláců na světě, který byl navíc postaven s prvotřídními uměleckými díly v exteriéru a interiéru.

FOTO: Hlavní město Praha

Clam-Gallasův palác je postaven ve stylu vrcholně barokní architektury evropské úrovně a byl z velké části vystavěn Tomášem Haffeneckerem v letech 1714 až 1718 podle návrhu vídeňského dvorního architekta Johanna Bernarda Fischera z Erlachu pro hraběte Jana Václava Gallase. Celý areál paláce skrývá části románských domů. Kromě nich se tu ale nachází také části gotických a renesančních fází zástavby, které jsou dochovány v suterénech a přízemích budovy do Husovy ulice - zde v současnosti dokonce probíhá archeologický výzkum.

Barokní novostavba, jak ji známe dnes, byla dokončena v roce 1718, ale zařizování interiérů se protáhlo až do roku 1730, aniž by bylo zcela dokončeno. V podkroví severního křídla paláce se také uvažovalo o zřízení divadla, ale výstavba nebyla také nikdy dokončena. Tento prostor by tak měl mít po dokončení rekonstrukce v lednu 2021 konečně využití, a to jako část prohlídkové trasy návštěvníků.

Více než dvouletou rekonstrukci má pro hlavní město na starosti společnost Subterra a.s., a celkové náklady se pohybují okolo 344 milionů korun bez DPH.