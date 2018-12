Platby totiž můžete zadávat až do silvestrovské půlnoci. To platí ale jenom v případě, že využijete internetové bankovnictví KB nebo vkladové bankomaty a peníze posíláte na účty vedené v Komerční bance (platby budou připsány ještě v roce 2018, na výpisu bude ale datum 2. 1. 2019). V případě, že peníze potřebujete poslat do jiné banky, můžete nechat zadání platby přes internetové bankovnictví také až na 31. 12. 2018, musíte to ale stihnout do 13:00 hod.

Pobočky Komerční banky budou v pracovní dny v závěru letošního roku otevřeny ve standardních otevíracích hodinách. Internetové bankovnictví vám bude k dispozici nepřetržitě, telefonní bankovnictví Expresní linka KB můžete využívat neomezeně také v období Vánoc a na Nový rok.

Přinášíme vám přehledný časový harmonogram, jak zadat příkazy nebo vložit hotovost tak, aby byly peníze na účet příjemce připsány ještě letos:

PROSINEC 2018

Pátek

21. 12. 2018

Podat příkazy k inkasu v Kč do jiných bank se splatností 28. 12. 2018, u kterých požaduji připsání částky na svůj účet ještě v letošním roce – vhodit příkaz do samoobslužného boxu na pobočce KB.

Čtvrtek

27. 12. 2018

Poslední možnost zadat příkazy na papírovém formuláři k úhradě v Kč do jiných bank se splatností 31. 12. 2018, u kterých požaduji, aby byla platba na účet příjemce připsána ještě v letošním roce - vhodit příkaz do samoobslužného boxu na pobočce KB.

Podat příkazy k inkasu v Kč do jiných bank se splatností 28. 12. 2018, u kterých požaduji připsání částky na svůj účet ještě v letošním roce – v internetovém bankovnictví nebo na přepážce pobočky KB.

Pátek

28. 12. 2018

Poslední možnost zadat příkazy k inkasu se splatností 31. 12. 2018 na přepážce pobočky KB na účty vedené v Komerční bance. Prostředky budou připsány na účet příjemce v KB následující pracovní den.

Vložit standardním způsobem peníze v hotovosti na přepážce pobočky KB s připsáním prostředků na účty příjemců vedené v jiných bankách následující pracovní den. Prostředky budou připsány na účet příjemce v jiné bance 31. 12. 2018.

Zadat příkazy k SEPA platbě a k úhradě do zahraničí se splatností ještě v roce 2018 prostřednictvím internetového bankovnictví nebo předané na přepážce pobočky KB (výjimku tvoří měny CNY a JPY, u kterých je třeba zadat příkaz o týden dříve a v měně AUD, DKK, HUF a SEK o den dříve).

Pondělí

31. 12. 2018

Poslední možnost zadat příkazy k úhradě v Kč do jiných bank se splatností 31. 12. 2018 jako expresní - v internetovém bankovnictví do 14:30 hod., a na přepážce pobočky KB do 12:30 hod. jako super expres. Prostředky se připíší na účet příjemce ještě týž den.

Poslední možnost zadat standardní příkazy k úhradě v Kč do jiných bank se splatností 31. 12. 2018, u kterých požaduji, aby byla platba na účet příjemce připsána ještě v letošním roce – platbu podat na přepážce pobočky KB do 11:00 hod. nebo v internetovém bankovnictví do 13:00 hod.

Poslední možnost zadat příkaz k SEPA platbě a k úhradě do zahraničí se splatností ještě v roce 2018 prostřednictvím internetového bankovnictví nebo předané na přepážce pobočky KB jako urgentní (výjimku tvoří měny DKK, HUF a SEK, u kterých je třeba zadat příkaz o den dříve, platby v měnách AUD, CNY a JPY nelze zadat jako urgentní).

Poslední možnost pro vložení peněz v hotovosti jako super expres v Kč na přepážce pobočky KB do 12:30 hod. s připsáním prostředků na účet příjemce v jiné bance ještě týž den.

Poslední možnost zadat příkazy k úhradě nebo k inkasu se splatností 31. 12. 2018 v internetovém bankovnictví, respektive příkazy k úhradě i na přepážce pobočky KB, na účty vedené v Komerční bance. Prostředky budou připsány na účet příjemce v KB ještě týž den.

Poslední možnost pro vložení peněz v hotovosti na účty vedené v Komerční bance na přepážce pobočky KB do 13:00 hodin. Prostředky budou připsány příjemci na účet okamžitě.

Vložit hotovost prostřednictvím vkladových bankomatů do 20:00 hodin, s datem zaúčtování transakce 31. 12. 2018.

Pár tipů, jak své finanční závazky zaplatit včas a v klidu (nejen) během posledních dnů v roce 2018:

Vyzkoušejte placení pomocí QR kódu. Stačí QR kód přes internetové bankovnictví Mobilní banka, ale i MojeBanka a MojeBanka Business, načíst přímo ze souboru (např. elektronické faktury) nebo jej vyfotit, příkaz autorizujete a je zaplaceno.

Využívejte vkladových bankomatů, vklad vám bude na účet připsán během několika minut.

Věnujte pozornost vkladům a převodům prostředků na stavební spoření koncem roku 2018. Nezapomeňte, že vklady hotovosti na stavební spoření můžete provést 28. 12. 2018 jako standardní, nejpozději však 31. 12. 2018 do 12:30 hod. jako super expresní vklad na přepážce pobočky KB. Standardní příkazy k úhradě v Kč do jiných bank můžete zadávat na přepážkách pobočky KB i 31. 12. 2018 až do 11:00 hod., resp. přes internetové bankovnictví až do 13:00 hod., zatímco expresní příkazy k úhradě v Kč do jiných bank můžete zadávat na přepážkách pobočky KB až do 12:30 hod., a přes internetové bankovnictví až do 14:30 hod. Tyto prostředky budou připsané na stavební spoření ještě 31. 12. 2018. Vklady a platby na stavební spoření provedené dne 31. 12. 2018 v limitních časech mohou být připsané na stavební spoření až v roce 2019.

Platby s konverzí měn předávejte v internetovém bankovnictví do 17:00 hod. a na pobočkách KB do 15:00 hod.

Zadávejte platby prostřednictvím internetového bankovnictví, vyhnete se tak frontám a vše vyřídíte z pohodlí domova.

Plaťte prostřednictvím internetového bankovnictví Mobilní banka a Mobilní banka Business ve svém mobilním telefonu.

Plaťte své internetové nákupy platební kartou jednoduše a bezpečně díky službě 3D Secure.

Pro platby, které se pravidelně opakují, využijte úhradu prostřednictvím trvalých příkazů, inkasa nebo SIPO. Nemusíte hlídat splatnost svých závazků, Komerční banka bude odesílat platby pravidelně dle zadaných parametrů.

U plateb, které nelze z jakéhokoli důvodu platit pravidelně, ale víte o nich dlouho dopředu, zadejte příkaz k úhradě se splatností podle vašich potřeb s časovým předstihem.

Komerční banka vám přeje příjemné prožití vánočních svátků a šťastný nový rok 2019.