Nákup dárků na poslední chvíli je zejména u mužů každoroční rituál. Obchodní domy jsou plné vystresovaných lidí a na nás, kteří jsme nenašli čas na nákupy dřív, čekají davy v uličkách a u stojanů i dlouhé fronty na placení.

Stírací losy jsou ideální dárek na poslední chvíli

Pokud jste všechny dárky nepořídili včas a už teď se nákupů děsíte, máme pro vás jednu mnohem příjemnější variantu. Jsou to vánoční stírací losy od Sazky, které koupíte pohodlně a bez front na některém z několika tisíců míst.

Díky dárku od vás mohou navíc členové rodiny nebo přátelé vyhrát až 7 milionů korun. Vánoční stírací losy také potěší třeba babičky nebo dědečky, pro které je většinou obtížnější vybrat dárek, který by se jim líbil.

S Vánočním přáním si můžete setřít fantastický milion

Originální jmenovkou na dárek může být stírací los Zlatá šupina, která se hodí i jako jmenovka na štědrovečerní stůl. Stojí jen 30 korun, vyhrává se s ním ale krásných 30 tisíc. A kdo by to nebral, mít v kapse o tisíce víc ještě předtím, než rozbalíte první dárek?

Vyhněte se nudným, klasickým vánočním přáním a buďte letos originální. Se stíracím losem Vánoční přání nejen popřejete svým blízkým, navíc jim ale dáte i možnost setřít si až 1 milion korun.

Vánoční zlatá rybka naděluje 7 milionů a Kodiaqa k tomu

Hledáte los, kde je skoro stoprocentní, že vyhrajete? Už nemusíte, protože je to Vánoční zlatá rybka. S pravděpodobností jedna ku 1,00004 si můžete být skoro na sto procent jisti, že na vás pod fólií nějaká výhra bude čekat. A právě díky výherní pravděpodobnosti je Vánoční zlatá rybka od Sazky králem mezi všemi stíracími losy, které si v Česku můžete koupit.

Nejen vysoká pravděpodobnost, se kterou se vyhrává, ale také hlavní ceny jsou víc než lákavé. Pokud budete mít dostatek štěstí, los vám přinese až 7 milionů korun.

Co by to ale bylo za Vánoční zlatou rybku, kdyby plnila jen jedno přání? Kromě sedmi milionů jsou v hracím poli ukrytá také auta, a to Kodiaq, Octavia nebo Rapid, či poukaz na zájezd.

Losy jsou dárkem bez front a čekání

Stírací losy od Sazky koupíte doslova na každém rohu. Několik tisícovek prodejních míst zahrnuje trafiky, ale třeba i benzínky, pošty a nově také taková místa, jako jsou řeznictví, květinářství nebo bary. Nejbližší prodejnu najdete na interaktivní mapě na tomto odkazu.

Ať už si vyberete kterýkoliv z výše uvedených losů, jedno je už teď jisté. I když možná budete zase kupovat dárky na poslední chvíli, se stíracími losy si na vás letos žádný stres ani čekání ve frontách nepřijdou.