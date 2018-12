Unipetrol

Jak začala nová série?

Pozváním zúčastnit se a vystoupit na Konferenci Reactions 2017. Různí lidé tam hovoří o budoucím směru technologií. Po konferenci za mnou přišli pracovníci z marketingového oddělení v Unipetrolu s nápadem vytvořit sérii krátkých filmů zaměřených na různé typy polymerů a výrobků z nich. Z toho vzniklo Michael’s Reactions.

Proč jste se zapojil?

S tradičními materiály pracujeme již tisíce let a dobře je známe. Polymery jsou poměrně nové, a tak nám tyto zkušenosti zatím chybí. Viděl jsem příležitost tyto materiály lidem přiblížit a poskytnout informace o jejich různorodosti a o možnostech, které nabízejí. Očekávám, že díky této sérii pořadů lidé lépe porozumí polymerům a seznámí se s výrobky z nich. Protože když lidé věci pochopí, uvědomí si, že není čeho se bát.

Proč by diváci měli pořad sledovat?

Aby získali širší přehled o tom, kde všude se v našem každodenním životě vyskytují polymery. Aby rozšířili své znalosti v tom, že pokroky v technologiích přinášejí opravdu nové možnosti. Také doufám, že to přinese inspiraci lidem, kteří by chtěli něco zajímavého technologického nebo vědeckého sami vymýšlet.

Záběr z natáčení Michael’s Reactions.

Při natáčení děláte aktivity, atypické pro váš běžný život. Jaká byla zatím nejzajímavější?

Vybrat si jen jednu je těžké. Nevím, co bylo nejlepší. Třeba jsem poprvé jel traktorem a to bylo skvělé. Jezdil jsem po poli plném výmolů, které bych v normálním autě neprojel. Také lezení po skalách mi dodalo velkou dávku adrenalinu. Byla to ideální možnost, jak projevit svou víru v sílu chemie.

Pokud by diváci mohli vidět jen jeden díl, který by si určitě neměli nechat ujít?

Záleží na tom, jakou kdo má profesi nebo koníčky. Například ten, kdo se zajímá o zemědělství, by rozhodně měl vidět díl, ve kterém vystupuji jako farmář. Pokud někdo sportuje, určitě bude překvapen nádhernou chemií probíranou v epizodách o horolezectví nebo o fotbale. Pokud se někdo zajímá o další látky vhodné na výrobu, doporučil bych mu díl s kajakem, ve kterém probírám Liten – výrobek z vysoce hustotního polyetylenu. Zkrátka si myslím, že je tam pro každého něco.

Co se plánuje do budoucna?

Letos bychom ještě rádi natočili video o vodíku, nejmenší a nejpočetnější molekule ve vesmíru. Díky jeho vlastnostem jsou velké předpoklady, že směřujeme k vodíkové společnosti. Myslím si, že by to byl velký pokrok pro naši společnost.

I přes krátký čas, který jsem s Michaelem při rozhovoru strávila, mě přesvědčil o svém nadšení a entuziasmu pro chemii. Opravdu se máme na co těšit.