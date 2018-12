CK Go2

Rádi poznáváte svět a na cestách toužíte po nevšedních zážitcích? Originální dovolená může začít už ve chvíli, kdy si přeberete kartu od svého pokoje. Našli jsme pro vás osm míst ze všech koutů světa, které vás nadchnou i rozmazlí.

Za luxusem do hlubin moře

Maledivy jsou synonymem bílých pláží, palem sklánějících se nad průzračně čistou vodou, fascinujícího podmořského života i špičkového servisu. Na ostrovech, kde nic není nemožné, můžete dokonce žít pod hladinou moře! V jedinečném resortu Conrad Maldives Rangali Island vás ubytují ve vile, která celé jedno patro pod mořem ukrývá. Ať už budete usínat v luxusní ložnici nebo relaxovat v obývacím pokoji, budete obklopeni podmořským světem.

FOTO: Go2 s.r.o.

V místní restauraci, která má podobně originální umístění, servírují nejen výborné jídlo, ale také netradiční výhledy. Díky proskleným stěnám nad hlavami místo zapadajícího slunce a oblak můžete pozorovat proplouvající hejna ryb, malé žraloky nebo rejnoky.

FOTO: Go2 s.r.o.

Michaela z cestovní kanceláře Go2 doporučuje také další světový unikát - podmořské spa v hotelu Huvafen Fushi. Hypnoticky nekonečná modř, absolutní klid a dokonalá relaxace jsou bezchybným koktejlem pro odpočinkovou cestu. Resort je navíc pouze pro dospělé, ideální pro ty, kteří vyráží na dovolenou bez dětí a nechtějí být ničím a nikým rušeni. Naplánujte si svou dovolenou na Maledivy a nechte se inspirovat celou řadou pobytových i zážitkových zájezdů na Maledivy.

FOTO: CK Go2

Oáza klidu v divočině

Přírodní krásy Nového Zélandu vezmou dech nejednomu cestovateli. A co teprve představa, že máte panoramata neporušené přírody na dosah, na prahu vašeho hotelu začínají stezky, které vás zavedou za nádhernými výhledy a při návratu zpět vás čeká v restauraci výborné jídlo? Co se může zdát jako nesplnitelný sen přetvořili na novozélandském Jižním ostrově ve skutečnost. Oázu klidu a pohodlí v divočině najdete ve Wilderness Lodge u jezera Moeraki.

FOTO: Go2 s.r.o.

Své krásy návštěvníkům na stříbrném podnose servíruje i Austrálie. Existuje hned několik resortů zasazených do panenské přírody, které vás ohromí.

Luxus zažijete v Southern Ocean Lodge na Kangaroo Island, pro který majitelé vybrali jedinečnou lokalitu na vrcholu útesu, pozorovat okolí a vlny rozbíjející se o skály pod vámi byste tu nikým nerušeni vydrželi celé hodiny.

FOTO: Go2 s.r.o.

Také v Tasmánii bude loučení na konci pobytu těžké. Saffire Freycinet nacházející se v oblasti zařazené na seznamu UNESCO vás od starostí všedního dne odnese tak daleko, jak jen to je možné, okolní přírodě dodá jedinečnost také pozorování velryb.

TIP: Podívejte se do Austrálie a Tasmánie se zájezdem příroda Austrálie a Tasmánie od CK Go2. Čeká na vás program plný divoké přírody, zážitky v rudém středu Austrálie a Tasmánie.

FOTO: Go2 s.r.o.

Trochu jiné kapsle na spaní

Jak velký prostor potřebujete pro pohodlný spánek? V Japonsku vám to spočítají, v tzv. capsule hotels si odpočinete v prostoru dva metry dlouhém, metr širokém a metr vysokém. Tyto hotely v posledních letech získávají na popularitě, především díky ceně, která nejednoho cestovatele při plánování rozpočtu potěší.

O něco prostornější ubytování nabízí First Cabin Station v Osace, nedávno otevřený hotel nabízející i větší, prémiové kapsle připomínající spíše kupé ve vlaku. Koncept se už rozšířil i do dalších zemí, v Sydney si svou vlastní kapsli můžete rezervovat ve výmluvně pojmenovaném hotelu The Capsule Hotel.

FOTO: CK Go2

Posvátné výhledy i život uprostřed pralesa

Uluru je bezpochyby jedním ze symbolů Austrálie setkání s touto majestátní horou, kterou původní obyvatelé uctívají jako posvátnou, může být opravdu unikátním zážitkem na celý život. V privátním resortu Longitude 131° vás ubytují v soukromé chatě s prosklenými stěnami, takže ten nejkrásnější výhled máte před očima, kamkoliv se vydáte.

FOTO: Go2 s.r.o.

Raději byste hned ráno vyhlédli z ložnice přímo do srdce pralesa? Žádný problém, Daintree Eco Lodge nabízí 15 apartmánů v korunách pralesních velikánů vybudovaných v souladu s přírodou v Daintree Rainforest, který je mimo jiné zařazen i na seznamu Světového dědictví UNESCO. Budete vstávat i usínat za zvuků pralesa, který začíná doslova za dveřmi, a poslouchat probouzející se přírodu daleko od dalších návštěvníků. Třešničkou na dortu, kterou klientům cestujícím na dovolenou do Austrálie doporučuje Petr z cestovní kanceláře Go2, je brzká ranní výprava za pozorováním krokodýlů.