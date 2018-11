Emil Frey Select

Bohatá výbava, vysoký výkon, dostatek prostoru, moderní technika, stylový design… také patříte k těm, kteří mají v hlavě jasno o tom, jaké auto by se jim líbilo, ale kupovat ho úplně nové se vám nechce, nebo na něj nemáte peníze? Slevovat ze svých nároků se vám však také nechce, takže zbývá jediná možnost – porozhlédnout se na trhu ojetin. Ten je ovšem plný rizik a nekalostí. Naštěstí letos v Česku začal působit švýcarský certifikovaný program Emil Frey Select, v jehož nabídce jsou výhradně kvalitní prověřené vozy s jasným původem a servisní historií. A to právě i pro náročné zákazníky. Díky evropské velikosti celé skupiny Emil Frey je českým zákazníkům k dispozici obrovská flotila tzv. ročních vozů a aut s nízkým, či dokonce nulovým kilometrovým nájezdem. Stejně tak má spousta vozů nejvyšší úroveň výbavy a je k nim nabízena i prodloužená záruka a možnost vrácení do 30 dní. Vysoký standard služeb doplňuje i reprezentativní showroom v Praze 9, který si nezadá s prodejnou nových aut.

Prodejna na Kolbenově ulici v pražských Vysočanech

FOTO: Emil Frey Select

Pojištění, přihlášení, financování… vše vyřešíte na místě

FOTO: Emil Frey Select

Nabídka Emil Frey Select zahrnuje 800 vozů různých značek

FOTO: Emil Frey Select

Nejžádanější zboží je z kategorie Roční vozy

FOTO: Emil Frey Select