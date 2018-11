Světově známý léčitel dr. Maksim Osipov hostuje v Praze v hotelu Olšanka od 26. listopadu do 9. prosince.

Cesta ke zdraví: nejprve je potřeba oddanost, důvěra a víra

I přes záviděníhodná ocenění zůstává Osipov skromný a horlivý. Jeho dobrá nálada je nakažlivá, což potvrzují usměvavé tváře lidí, kteří ho ve stále větším počtu navštěvují už více než dvacet let. Výrazný ruský léčitel vždy zdůrazňuje, že lidi neléčí, ale pouze je nasměruje a doprovodí na správnou a samostatnou cestu samoléčby. Při setkání se svými pacienty Osipov jednotlivce pocítí a zjistí jeho momentální energetický stav. Jeho přirozenou schopností je, že může u člověka vycítit druh problému a příčinu jeho vzniku.

FOTO: MaksimOsipov

Ihned ví, komu může pomoci a komu ne. Oddanost, důvěra a víra jsou to, co potřebuje člověk, který se chce vydat cestou (samo) léčby, je přesvědčen Osipov. To potvrzuje i informace, že je podíl úplných uzdravení u dětí výrazně vyšší než u dospělých. Osipov totiž 95 procentům dětí pomáhá k úplnému uzdravení. Výborných výsledků dosahuje i u dětí s Downovým syndromem a autizmem.

Na rozdíl od některých dalších léčitelů Osipov s oficiální medicínou spolupracuje. Věří, že je v zájmu oficiální a alternativní medicíny zejména a pouze jedno: vyléčit nemoc u člověka. Osipov má schopnost a znalosti, díky nimž může posoudit, zda je vhodnějším, aby u jednotlivce provedl terapii sám, nebo je u pacienta ihned potřebný zákrok oficiální medicíny. V každém případě však jeho »zlaté ruce« pacientovi pomáhají k rychlejší rekonvalescenci a regeneraci.

FOTO: MaksimOsipov

Úspěch s léčbou nejrůznějších nemocí

»Někteří lidé přijdou moji terapii jenom pozorovat, další pouze poslouchat. Obvykle však lidé na setkání se mnou přijdou se značnou mírou důvěry. Všichni, kteří zpočátku pochybovali o pozitivních účincích mých terapií, jsou brzy překvapeni ze změn, pokud jsou jen připraveni přijmout energii a pokud jsou dostatečně rozhodnuti, že svůj postoj a vůli orientují na zdraví.«

Tak popisuje Maksim Osipov své pacienty, mezi nimiž je přibližně padesát procent takových, jejichž stav se po návštěvě jejich terapií zcela zlepší a méně než třetina je takových, jejichž stav se zlepší alespoň částečně. Mezi jeho sledovateli je mnoho vděčných rodičů, jejichž dětem pomohl k opětovnému zdraví a při překonávání psychofyzických problémů. Jeho úspěchy jsou skutečně neuvěřitelné a leckde ho oslavují jako kouzelníka.

FOTO: MaksimOsipov

Záviděníhodných výsledků dosahuje u lidí s problémy, jako jsou: bolesti kříže a páteře (kýla, ischias a další nesrovnalosti a chronická onemocnění), bolesti hlavy a migrény, syndrom vyhoření, deprese, psychické problémy, potíže a následky autoimunních nemocí (onemocnění štítné žlázy, revmatoidní artritis, alergie, astma a další), problémy zapříčiněné chronickým onemocněním (cukrovka, otylost, hormonální nerovnováha, srdeční onemocnění a další), motorické a paraplegické problémy (problémy s pohybem a s koordinací, roztroušená skleróza, Alzheimerova choroba, Parkinsonova choroba, Downův syndrom) a problémy s plodností.

