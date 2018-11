Schnalstalské údolí je divoké a relativně nedotčené, takových míst už dnes v Alpách není mnoho. Vytvarováno někdejším ledovcem, táhne se od vesnice Naturno/Naturns vzhůru směrem k vrcholům Ötztalských Alp. Žije zde poměrně málo místních obyvatel, zato je údolí domovem mnoha vzácných zvířat, což z něj dělá ideální místo pro opravdu klidnou dovolenou v přírodě. A na podzim a v zimě je pak zdejší ledovcový areál dočasným domovem sportovců, kteří oceňují skvělé podmínky pro trénink lyžařských disciplín všeho druhu.

Z hotelu na ledovec za 8 minut

Lyžařský areál na Schnalstalském ledovci nabízí 35 km sjezdovek v nadmořské výšce 2 011 až 3 212 m. Lyžařská sezóna tu začíná koncem října a trvá až do začátku května. Sjezdovky jsou pokryté kvalitním přírodním sněhem a ozářené sluncem. Nároční sjezdaři ocení řadu svahů s prudším sklonem, běžci si pochvalují běžecké tratě položené ve vysoké nadmořské výšce, kde mohou nabírat kondici potřebnou pro závody. Na své si na Schnalstalském ledovci ale přijdou i děti a záčátečníci – u lanovky Lazaun a u vleků Glocken najdou ideální cvičné svahy – Tirolis Kinderland pro ty úplně nejmladší je situován ve vesnici Maso Corto. Kromě lyžování si děti mohou užít i sáňkování na sáňkařské dráze Lazaun. Klidný ubytovací komplex Kurzras/Maso Corto se nachází ve výšce 2 000 m nad mořem a je velmi pohodlným výchozím bodem pro zimní aktivity všeho druhu. Lanovka vyveze návštěvníky přímo z Kurzrasu na horskou stanici Grawand položenou ve výšce 3 212 m n. m. za pouhých 8 minut – tak snadno nejsou z hotelu či apartmánu ledovcové svahy přístupné nikde jinde v Alpách!

FOTO: Peter Santer

Za vínem na lyžích či sněžnicích

Ani na svazích nad Schnalstalem se ale nemusí vše točit jen okolo sportu. Vydejte se některý den třeba po trase tzv. vinařské rally. Ochutnávka vín vás provede několika horskými chatami, na nichž se podává červené a bílé víno pocházející z Jižního Tyrolska. To vše doplněné variacemi tradičních místních pokrmů. Vinařskou rally lze absolvovat jak na lyžích, tak pěšky nebo třeba na sněžnicích.

FOTO: Martin Rattini

Lázeňská oáza v Meranu

Trávíte-li ve Schnalstalu více dní, potom se nechte zlákat také cestou do blízkého města Meran/Merano. Meran jako lázeňské letovisko láká hosty již od 19. století, kdy první z nich začali chodit do lázní v nově založeném zdravotním středisku. Po návštěvě rakouské císařovny Alžběty v roce 1870 se Meran stal oblíbeným lázeňským střediskem pro aristokracii a buržoazii z celé Evropy. Termály vyvěrající přímo v srdci lázeňského města jsou unikátní přírodní oázou, ale také hezkým příkladem moderní architektury citlivě zasazené v alpské krajině. V komplexu o rozloze 50 000 čtverečních metrů najdete třináct venkovních bazénů, velký saunový svět, k dispozici jsou také rozmanité zdravotní služby. Kdo se rád stará o své tělo, neměl by na dovolené v Jižním Tyrolsku Meran vynechat.

FOTO: Therme Meran/Tappeiner

Více na www.merano-suedtirol.it/lyze