Výrazný léčitel Maksim Osipov poprvé v Praze

To jsou slova uznávaného terapeuta Maksima Osipova, držitele diplomu za nejlepšího léčitele v Rusku, který se řadí k deseti nejlepším léčitelům na světě. Již více než dvacet let ho navštěvují lidé s nejrůznějšími nemocemi a problémy. Světově známý léčitel dr. Maksim Osipov hostuje v Praze v hotelu Olšanka od 26. listopadu do 9. prosince.