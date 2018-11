ClickShare

BARCO ClickShare problémy s porty, nastavováním a kabely řeší jednou pro vždy. Žádné kabely ani složité budování nebo příprava kabelových tras totiž nejsou potřeba. Celý systém funguje na stisk jediného tlačítka, bezdrátově. Na lusknutí prstu. Prostě kliknete a sdílíte, promítáte. Nezáleží na tom, zda potřebujete sdílet obsah z počítače, mobilu nebo tabletu. Je fuk, zda máte počítač s Windows nebo Apple s MAC OS. Jednoduchost a rychlost má ClickShare v krvi. Přesvědčte se na www.koneckabelum.cz.

Kouzelné tlačítko

Srdce prezentačního systému ClickShare tvoří centrální jednotka trvale připojená do vaší televize nebo projektoru a „kouzelné“ ClickShare tlačítko. Zatímco s jednotkou přijdete do styku pouze během první instalace, schopnosti tlačítka uvidíte každý den. A takhle se s ním kouzlí: Tlačítko ClickShare vložíte do USB portu a zmáčknete. HOTOVO. Profesionální sdílení obrazovky v plném rozlišení běží. Prohlédněte si tlačítko na tomto odkaze.

Tlačítko ClickShare

FOTO: ClickShare

Bez nastavování, odevšad. A vždy bezpečně

Se systémem ClickShare neřešíte nic. Pusťte konečně z hlavy nastavování poměru obrazu, rozlišení a podobných nesmyslů. Vše, co vidíte na obrazovce u sebe, bude ve stejné kvalitě zobrazeno na projekčním plátně či televizi. ClickShare funguje skutečně z každého myslitelného zařízení. Napříč zařízeními i operačními systémy. Chytrý telefon, tablet, notebook, all-in-one PC, Android, iOS, Windows, Mac. Vše bez problému. A navíc, se systémem ClickShare se nemusíte bát o bezpečnost. Zařízení podporuje několik úrovní zabezpečení až po to nejvyšší certifikované. Přesvědčte se na www.koneckabelum.cz.

systém ClickShare

FOTO: ClickShare

Až 64 připojených a 8 prezentujících

ClickShare je nejspravedlivější prezentační systém ze všech. Nikoho neprotěžuje, nikoho neomezuje. Sedí-li v zasedačce 10 lidí, všichni mohou být připojení a třeba až 8 z nich pohodlně sdílet plochu svého počítače. Mezi jednotlivými plochami se pak snadno přepínáte. Dle varianty systému také anotujete a komentujete. Zkrátka pohoda. Efektivita porad díky nasazení ClickShare vzroste na dvojnásobek.

ClickShare propojuje lidi

FOTO: ClickShare

Dva modely řeší vše

Ten první, CSE-200 je určený pro malé a střední zasedačky. Má FULL HD rozlišení, HDMI výstup, dvě tlačítka pro maximálně 2 souběžně prezentující a 16 připojených účastníků. Druhý, model CSE-800, sluší velkým zasedačkám a boardroomům. Pyšní se 4 K rozlišením, 2 HDMI vstupy a výstupy, 30fps, 4 tlačítky, až 8 souběžně prezentujícími osobami a možností až 64 připojených účastníků. Navíc má v sobě integrovanou řadu prezentačních funkcí. Mobilní aplikace pro Android i iOS jsou ke stažení zdarma v App Store a Google Play. Prohlédněte si dostupné modely na www.koneckabelum.cz.

Dvě možnosti propojení

FOTO: ClickShare

Kupte hned online, nebo se poraďte

ClickShare nepotřebuje žádné velké vysvětlování. Zapojení a rozchození zvládne i váš údržbář. Rádi vám však poskytneme odborné poradenství na téma, co, kam, proč a kolik kusů. Je to na vás. Buď kupte online v našem eshopu, nebo si od nás nechejte poradit a kontaktujte nás. Jsme tady pro vás. A pozor. Kdo objedná, dostane nyní dálniční známku na rok 2019 jako dárek. I když platí někdo jiný :-).

www.koneckabelum.cz

Systém ClickShare

FOTO: ClickShare